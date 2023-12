L’école en famille menacée par les politiques  : entretien avec Fabienne et ses deux filles Lison et Rose sur l’instruction en famille

ENTRETIEN - L’année dernière, Fabienne et ses deux filles, Lison et Rose, ont publié L’école en famille (éditions Louise Courteau), qui retrace une partie de leurs six années d’IEF (instruction en famille). Le mois dernier, l’Organisation des Nations unies a alerté sur les dérives des politiques françaises au sujet de l’école à la maison et sur la liberté de choisir la forme d’éducation que l’on veut donner. Depuis l’été 2021, le gouvernement a fait voter une loi compliquant la possibilité de pratiquer l’école à la maison.

En effet, certains rectorats auraient rejeté jusqu’à 90 % des demandes qui leur ont été faites, alors qu’auparavant, les parents ne rencontraient aucun problème pour organiser ce type de projet éducatif, et devaient simplement remplir une déclaration.

Pour Fabienne, Lison et Rose, l’école en famille leur a permis d’embrasser plus complètement certaines matières que dans le système public, et de toucher à tout. Et de s’ouvrir l’esprit en fréquentant davantage les musées ou le théâtre. Tout en apprenant l’entraidant entre petites sœurs !