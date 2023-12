Le passe sanitaire : une lutte en photos. Entretien avec Didier Cocatrix.

ENTRETIEN - Durant deux ans, des millions de Français ont manifesté dans toute la France contre la gestion de la crise sanitaire et le traitement médiatique lamentable de ce sujet. Ils alertaient contre les dérives d'une certaine propagande et de penchants de plus en plus totalitaires des politiques. Parmi eux, Didier Cocatrix, photographe, qui vient de sortir, en autoédition, un album de photographies, Controverses engageant à la réflexion sur ce que nous vivons désormais en France...

Pour commander le livre et en savoir plus sur les travaux de Didier Cocatrix.