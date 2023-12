Philippe Pascot (Partie 2) : “Arrêtez de voter pour des Ripoux !”

PAUSE – Deuxième partie de notre entretien avec l’écrivain Philippe Pascot, par ailleurs administrateur de l’association de lutte contre la corruption, Anticor. Dans ce second volet, Philippe revient sur les dernières affaires de corruption politique en France. Selon lui, les multiples affaires se succédant ces derniers temps et mettant, entre autres, sur la sellette des membres de la majorité ou du gouvernement, devraient davantage révolter les Français. Son constat est imparable : “Comme les Français ne vont plus voter, c’est un bonheur pour les ripoux de faire de la politique aujourd’hui (…). Moins on se servira de la démocratie, plus on tombera en dictature.” Nous consacrons la fin de cet échange à Julian Assange : “Le jour où ce type mourra ou sera assassiné en prison, c’est une partie de la liberté d’expression dans le monde qui mourra avec lui.”