Scandale des grandes surfaces  : Martine Donnette et Claude Diot vont-ils obtenir une nouvelle victoire  ?

A quelques jours de Noël, Martine Donnette et Claude Diot, fondateurs de l’association En toute franchise, vont peut-être obtenir une décision favorable, après 23 ans de combat contre le magasin Babou, installé sans permis de construire dans la commune des Pennes-Mirabeau (13). Dans leur livre, 418 milliards, ils racontent une partie de leur lutte contre le scandale, volontairement non médiatisé, de la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus, de la concurrence déloyale qui tuent à feu de plus en plus fort les petits commerçants.