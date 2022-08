En jet privé, les célébrités volent au-dessus de la "sobriété"

3 376 tonnes de CO2, c'est l'émission moyenne des célébrités les plus polluantes de 2022. Quand on peut abuser du jet, pourquoi se priver ? Le site Yard a publié un classement des stars les plus polluantes, à partir des données du compte Twitter @CelebJets, qui traque les trajets des célébrités.

En 2022, les jets qui ont volé le plus sont ceux de la chanteuse Taylor Swift (8 293,54 tonnes - 170 vols) et du boxeur Floyd Mayweather (7 076,8 tonnes - 177 vols). Viennent ensuite le rappeur Jay-Z (6 981,3 tonnes - 136 vols), le sportif A-Rod (5 342,7 tonnes - 106 vols), Blake Shelton (4 495 tonnes - 111 vols) le réalisateur Steven Spielberg (4 465 tonnes -61 vols), et l’influenceuse Kim Kardashian (4 268,5 tonnes -57 vols). Les trois derniers de ce top 10 sont l’acteur Mark Wahlberg (3 772,85 tonnes - 101 vols), l’animatrice Oprah Winfrey (3 493,17 tonnes - 68 vols), et le rappeur Travis Scott (3 033,3 tonnes).

Alors que les compagnies aériennes annulait leurs vols à cause de la crise sanitaire, les déplacements en jets privés ont battu des records. Dès le mois d'août 2020, les liaisons privées avaient déjà retrouvé leur niveau "d’avant crise". Encore aujourd'hui, malgré de nombreux appels à la "sobriété énergétique", VistaJet se félicite d’une forte augmentation de ses activités. En Europe, selon l’ONG Transport & Environnement, ce sont le Royaume-Uni et la France qui dominent le classement, avec près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre des jets privés du continent.