Sur le vif : John Fitzgerald Kennedy

SUR LE VIF - "Quel type de paix recherchons-nous ? Pas une Pax Americana imposée au monde par les armes de guerre américaines. Pas la paix de la tombe ni celle de la sécurité garantie par l’esclavage. Je parle d’une paix authentique, le genre de paix qui fait que la vie sur terre vaut la peine d’être vécue, le genre de paix qui permet aux hommes et aux nations de se développer, d’espérer et de construire une vie meilleure pour leurs enfants - non seulement la paix pour les Américains, mais aussi la paix pour tous les hommes et toutes les femmes - non seulement la paix pour notre époque, mais la paix pour tous les temps.

(...)

Avec une telle paix, il y aura toujours des querelles et des intérêts contradictoires, comme il en existe au sein des familles et des nations. La paix dans le monde, comme la paix dans la collectivité, n’exige pas que chaque homme aime son voisin ; elle exige seulement qu’ils vivent ensemble dans la tolérance mutuelle, en soumettant leurs différends à un mode d’arbitrage juste et pacifique. L’histoire nous enseigne que les inimitiés entre nations, comme entre individus, ne durent pas éternellement. Aussi fixes que puissent paraître nos goûts et nos aversions, le cours du temps et des événements permet souvent des changements surprenants dans les relations entre les nations."

Extrait du discours sur la paix prononcé par John Fitzgerald Kennedy à l'université américaine de Washington, le 10 juin 1963.

Le mythe Kennedy en quelques images :

Ce fut le mariage de l'année aux Etats-Unis : le 12 septembre 1953, John Kennedy épouse Jacqueline Bouvier. La cérémonie a lieu à Newport, Rhode Island, à une centaine de kilomètres de Hyannis Port, Cape Cod (Massachusets), fief de la famille Kennedy.

Convention démocrate de 1960, à Los Angeles : les deux candidats à l'investiture, John Kennedy et son adversaire Lyndon B. Johnson. Ce dernier deviendra le vice-président de JFK puis son successeur dans le bureau ovale.