Strange World : le dernier Disney ne verra pas le jour dans les cinémas français

Les studios Disney ont annoncé mercredi que leur prochain blockbuster, Strange World, ne passera pas par la case cinéma en France ; il sera diffusé directement sur sa plateforme en ligne Disney+. Une décision qui aura des conséquences pour les salles françaises. Le géant de l'animation entend par cette décision marquer les esprits des autorités françaises.

C'est la "conséquence de la chronologie des médias telle que pratiquée en France que nous jugeons inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes de nos audiences", a déclaré aux Échos la présidente France de Disney, Hélène Etzi. Cette chronologie, qui a été révisée en janvier 2022, régit les dates auxquelles les films peuvent être diffusés en salle, sur les plateformes de streaming, en VOD, DVD, Blu-ray et à la télévision.

En France, il faut attendre quatre mois pour avoir un film sorti en salle en DVD, VOD ou Blu-ray, six mois pour le voir sur Canal+, 15 sur Netflix, 17 sur Amazon Prime et Disney+ (qui n'est pas signataire de l'accord) et 22 mois sur les chaînes gratuites de la TNT.

Ces 17 mois nécessaires pour pouvoir diffuser ses œuvres sur sa propre plateforme de streaming, c'est bien trop long aux yeux de Disney, qui se plaint également d'une fenêtre d'exclusivité (cinq mois) bien trop courtes avant de voir son film basculer sur les chaînes gratuites.

Buzz l'éclair au cinéma le 22 juin, le sort d'Avatar à confirmer

Cette décision sans précédent est un coup dur pour les salles de cinéma françaises, qui traversent déjà une période difficile. Disney précise cependant que cette décision ne concerne que Strange World. La sortie de Buzz l'éclair, autre long métrage d'animation de Disney, est bien prévue en salle le 22 juin. En revanche, rien n'est encore décidé pour deux autres grosses productions sur lesquelles les salles de cinéma comptent pour se refaire une santé : Black Panther et le nouvel Avatar.

Découvrez la bande-annonce de Strange World (ou Avalonia) en version française :