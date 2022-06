Rome propose un voyage immersif visuel et olfactif 2 000 ans en arrière

En Italie, la ville de Rome a lancé un bus touristique qui propose une visite historique immersive. En regardant par les fenêtres, les visiteurs peuvent observer la ville d’il y a 2 000 ans en réalité virtuelle. Les images sont même accompagnées d’odeurs de synthèse, qui feront vraiment voyager les touristes dans une autre époque !

Un voyage dans le temps inédit

Pour les aficionados de la Rome impériale, l’entreprise VR Bus Roma propose une visite guidée sans précédent. En prenant place dans ce bus, les 14 passagers circulent dans la zone archéologique la plus célèbre de la ville, pour une durée d'environ 30 minutes. Ils verront défiler par les fenêtres, sans besoin de casque de réalité virtuelle, les rues et les bâtiments de l'époque reconstitués en 3D : un voyage inédit à travers le temps et l'espace. “Les paysages sont parfaitement synchronisés avec les mouvements du bus”, détaille Radio France. Des odeurs sont aussi diffusées en fonction des zones dans lesquelles le bus circule, pour rendre la visite encore plus immersive.

La Ville de Rome offrira cette expérience pendant six mois, à un prix semblable à une entrée de musée : 15 euros. La société privée "Invisible cities" a breveté cette technologie et espère élargir la flotte de bus dans un avenir proche, et peut-être l’adapter à d'autres villes italiennes.