En Belgique, un permis pour avoir droit aux animaux de compagnie

Pour lutter contre les abandons et la maltraitance animale, la région belge de Wallonie a instauré un permis pour la détention d'animaux de compagnie. À partir du 1er juillet 2022, toute personne voulant acquérir un animal devra d’abord prouver être en mesure de l’accueillir et de s’en occuper.

En montrant la voie au reste du pays, la région wallonne espère combattre l'impunité de ceux qui ont déjà maltraité des animaux, et pousser à la réflexion (imposée de fait par le délai de délivrance du document) pour éviter les achats impulsifs.

Dans la pratique, un particulier se verra remettre un document officiel délivré par la commune, qui certifie qu’il n'a pas été condamné pour maltraitance animale. Ce document est valable trente jours, et il devra être demandé et présenté dans tout commerce, centre de vente ou d’adoption d’animaux de compagnie, rapporte Geo. Comme le remarque le site belge La libre, les modalités de cette mesure ne sont pas encore parvenues aux communes, aux animaleries et aux refuges, mais la ministre wallonne du Bien-être animal a assuré que tous les documents arriveraient à temps pour son implémentation fin juin.