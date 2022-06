Santé, énergie, sécurité: le biomimétisme inspire l'humain

Le biomimétisme, c'est l'art d'imiter le vivant. Et c'est l'une des pistes les plus encourageantes pour soigner les hommes et la planète.

"Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur", disait Léonard de Vinci. Cette citation, plus actuelle que jamais, est sans doute l’adage favori des nombreux chercheurs qui planchent sur des solutions et innovations inspirées du monde animal et végétal.

À l'heure où l’homme cherche à produire et à consommer sans laisser de traces, s’inspirer du vivant semble être une solution. Le biomimétisme est une véritable science, et au moins 175 équipes de chercheurs s’y intéressent de très près. Ingénieurs, biologistes, designers, architectes, médecins, s’inspirent du génie vivant, notamment dans une démarche de bien-être et de préservation de l’environnement.

Pigments végétaux, êtres humains et criquets comme source d'inspiration

Parmi les découvertes les plus récentes en matière de biomimétisme, citons ces nanoparticules qui imitent le pigment vert des plantes pour concevoir un nouveau type de cellule pour les panneaux solaires. Mises au point par des chercheurs d’une université britannique, elles seraient plus efficaces que les cellules photovoltaïques qui existent aujourd’hui.

À Toulouse (34), une entreprise a mis au point une jardinière capable "d’avaler" plus de 80 % des moustiques en reproduisant la respiration humaine par la diffusion de CO2 et d’une légère odeur de transpiration.

Aux États-Unis, des chercheurs ont réussi à s’inspirer des yeux des criquets pèlerins pour concevoir un détecteur nanométrique de mouvement capables d’améliorer la sécurité des voitures...

La nature regorge de super-pouvoirs et l’homme n’a certainement pas fini de s’en inspirer. Chaque mois, de nouvelles expériences naissent dans le monde, mais peut-on vraiment copier tout le vivant ?

Pour en savoir davantage sur les innovations biomimétiques, vous pouvez écouter le podcast de France Culture sur ce sujet : Le biomimétisme au service des hommes.