Comment la pandémie a bouleversé les relations avec les animaux de compagnie

Pendant les périodes de confinement, les gens se sont tournés vers les animaux de compagnie, soit pour pouvoir sortir plus sous prétexte de la promenade du chien, soit pour avoir de la compagnie pendant les longues heures enfermés à la maison. Chez ceux qui avaient déjà des animaux, le confinement a souvent apporté un questionnement de leur relation avec eux, et de leur rapport à la liberté. Alors que des études ont essayé d’expliquer les changements que la pandémie a provoqués dans les relations avec les animaux, le timide “retour à la normale” apporte de nouveaux changements d’organisation, qui ont des conséquences sur les maîtres et leurs animaux.

La perception des animaux de compagnie, et l’empathie avec leur enfermement ont évolué

Avoir un animal de compagnie a été une soupape de sécurité contre l’isolement pour de nombreuses personnes. Des chercheurs ont démontré comment les animaux domestiques ont été un soutien émotionnel pendant l'épreuve du confinement. La possession et les interactions avec des animaux de compagnie ont été vécues de manières très différentes pendant le confinement, comme le montrent plusieurs études. Selon une étude britannique, ceux qui ont vécu une plus grande tension psychologique au début du confinement, ont considérablement renforcé leur lien avec leur animal pendant cette période. Un autre article britannique, qui s’est focalisé sur la relation avec les chevaux, a étudié comment la pandémie a été l'occasion de réfléchir à ce que signifie la vie dans des conditions d’enfermement, et comment cela peut s’appliquer au monde équestre. L'article explique que des signes habituels de stress chez des chevaux sont probablement liés à leur condition de vie "confinée". Le confinement peut donc aider à mieux comprendre nos animaux de compagnie, et peut encourager les maîtres à alléger le stress lié à leur confinement à la maison. Alors que pour certains, la perception des animaux domestiques a changé, cela ne s’est pas forcément traduit par un changement dans les relations avec les animaux. En Italie, par exemple, une étude a montré que pour les propriétaires de chiens, il n’y avait pas de changement particulier. Cependant, la perception du coût d'un chien semble plus faible qu'avant le confinement.

Soutien nécessaire pendant le confinement, les animaux domestiques ont été des alliés pour la santé mentale

Selon l'étude qui analyse les relations et interactions homme-animal pendant le confinement au Royaume-Uni, la possession d'animaux a semblé atténuer certains des effets psychologiques néfastes du confinement. En comparant les propriétaires d'animaux à ceux qui n'en possèdent pas, les auteurs ont constaté une meilleure santé mentale et une moins forte sensation de solitude durant le confinement, chez ceux qui avaient des animaux de compagnie. Malheureusement, le retour à une vie deconfinée a ensuite eu un impact négatif sur la santé des animaux.

Abandons et anxiété, le prix du retour à la normale pour les animaux de compagnie

Au Canada, le vice-président d’un collectif de 120 cabinets vétérinaires, avertit des conséquences néfastes pour les animaux, du retour au bureau et de la levée des restrictions. En effet, ces changements (retour au bureau, moins de présence humaine à la maison) peuvent occasionner du stress et de l'anxiété chez ceux qui se sont habitués à passer toute la journée avec leurs maîtres, confinés. Selon Nancy Gallant, éducatrice et coach en comportement canin, le sentiment d’abandon des chiens est provoqué en grande partie par des problèmes de dépendance ou d’anxiété qui peuvent aussi se développer chez des chiens qui font pourtant partie de la famille depuis quelques années. Habitués à une présence constante de leur maître à la maison, lorsque la routine est brisée avec le retour au travail, de nouveaux comportements peuvent se présenter chez l’animal. Pour éviter cela, une sensibilisation à la séparation est nécessaire. Alors que c’est toutefois un problème gérable, en France, de nombreuses personnes ayant acheté un animal pendant le confinement ont ensuite choisi l’abandon. Entre le 1er mai et le 23 juillet, 11 335 animaux abandonnés ont été recueillis par la SPA sur l'ensemble du territoire, soit plus de 7% de plus qu'en 2019 sur la même période. L’augmentation la plus forte concerne les chats et les nouveaux animaux de compagnie (+24%).