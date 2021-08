Consommation responsable : les magasins bio ont-ils perdu le nord ?

Est-il logique d’acheter bio sur Amazon ? Les magasins bio proposent des produits de meilleure qualité, mais offrent-ils de meilleures conditions de travail à leurs employés que les grandes surfaces ? Les supermarchés bio sont-ils encore un choix acceptable pour ceux qui cherchent à consommer plus écoresponsable ? Selon une enquête du média indépendant Reporterre, les magasins bio sont confrontés au défi de faire des compromis sur leurs valeurs, s’ils veulent toucher un plus grand public. Biocoop est-il devenu comme Carrefour ?

Le bio se rapproche de plus en plus des commerces conventionnels

D’après une enquête de l’Agence Bio, la consommation de produits bio est en nette augmentation. Le choix des aliments bio est motivé par une recherche de produits de meilleure qualité nutritionnelle et sanitaire, à cause de leur goût, mais aussi en grande partie en raison de convictions éthiques et sociales. La peur du « chimique » a ainsi encouragé une croissance de 10,4 % de la consommation de produits bio par rapport à l’année précédente. Avec cette tendance de fond, des enseignes comme Biocoop, La Vie claire ou encore Naturalia connaissent une forte croissance, et ressemblent de plus en plus à des grandes surfaces classiques. De leur côté, les grandes surfaces proposent de plus en plus d’aliments bio. La ligne qui séparait les supermarchés des enseignes bio est devenue beaucoup plus ténue. Claude Aubert, pionnier de l’agriculture biologique française, remarque que "Biocoop est devenu comme Carrefour” mêmes modes de fonctionnement, mêmes produits, même offre. Quelle est désormais la différence entre le supermarché et un magasin bio ?

Le commerce en ligne montré du doigt comme symbole du manque de cohérence des enseignes bio

La distribution d'articles exotiques importés n'est pas l’unique incohérence des enseignes bio. Alors que le commerce écoresponsable passe par la proximité, le local, et donc par la tentative de réduire les émissions carbone liées aux transports, certains magasins comme Naturalia ont signé un partenariat avec Amazon pour la livraison des courses en moins de deux heures. Selon l’enseigne, l’objectif est de “convertir” le consommateur commun en consommateur bio. Mais l'évangélisation bio est-elle un prétexte suffisant pour mettre en place ce type de solution ? Selon Frédéric Denhez, auteur du livre "Le bio : au risque de se perdre", pas besoin de passer par les géants du Net pour numériser les achats. Des solutions locales et plus éthiques pourraient avoir été choisies.

Tensions, surveillance des salariés : malaise dans les conditions de travail

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la gestion des salariés des grands magasins bio se rapproche de celle des grands groupes. En raison d’une rapide croissance pendant le premier confinement, une grève a touché deux magasins Biocoop du centre de Paris à l’été 2020, qui s’est terminée par le licenciement de la majorité des grévistes. À Strasbourg, des employés ont dénoncé l'utilisation abusive des caméras de vidéosurveillance, et des formations inadaptées pour des tâches difficiles. Le président de Biocoop, Pierrick De Ronne assure avoir appris de ces tensions, qui l’ont poussé à travailler à une amélioration de la rédaction des engagements de Biocoop.

Est-il toujours possible de consommer bio et responsable ?

Reporterre conseille de bien choisir son magasin, en faisant bien la différence entre les magasins indépendants et ceux appartenant à un groupe. Dans le cas des groupes, une petite enquête sur les propriétaires peut aider à choisir son magasin. Biocoop et La Vie Claire sont toujours des groupes indépendants par exemple, alors que Bio C Bon et Naturalia ont été rachetés par Carrefour et Monoprix. Si il n’est pas possible se tourner vers des magasins locaux indépendants, on peut toujours limiter l’impact environnemental de nos achats en adoptant quelques réflexes suggérés par l’Ademe. Pour choisir les produits, des logos et labels peuvent nous aider à identifier si le produit a été écoconçu et lesquels sont les plus respectueux de l’environnement. On peut aussi éviter les produits jetables ou à usage unique et se renseigner sur les politiques de déchets du magasin.