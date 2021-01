Covid-19 : les voyants et les médiums avaient-ils vu venir la pandémie ?

Que nous prédisaient les médiums, voyants, astrologues et autres tarologues à l’aube de l’année 2020 ? Parlaient-ils d’une crise sanitaire ? On a fouillé pour vérifier leurs prévisions.

Et une chose est sûre, la grande majorité de « ceux qui voient l’avenir » nous parlaient, fin 2019, de crises liées au réchauffement climatique, inondations, ouragans, feux de forêt (rappelons-nous l’Australie en début d’année), et même réveil d’un volcan en France.

On ne peut pas avoir tout juste à tous les coups, mais si l’on reprend les prévisions de la plus célèbre des astrologues françaises, j’ai nommé Elizabeth Teissier, elle avait publié un livre intitulé « 2020, le grand tournant » et annonçait :

« Un plus grand souci pour la nature, les animaux, le climat. Il va y avoir une prise de conscience plus importante, dès février »

Facile après-coup, nous direz-vous, de lier cette déclaration au déclenchement de la pandémie et au pangolin. D’ailleurs, il ne fallait non plus avoir des pouvoirs surnaturels pour prédire des catastrophes naturelles…

D’autres prévisions pour l’année 2020 sont plus surprenantes. Ainsi cette voyante de Valence qui avait « vu » un nombre incalculable d’arrêts maladie en France (sans en avoir l’explication), ou plusieurs médiums qui évoquaient un bond spectaculaire dans la recherche médicale.

Virus or not virus

Certes. Mais point de pandémie à l’horizon ? Et bien si ! Figurez-vous que Denys Raffarin, voyant et médium, avait dévoilé ses prévisions au journal Objectif Gard, le 5 janvier 2020 :

« Il est à craindre une forme de pandémie virale touchant maints pays de façon rapide »

Bingo !

Notre voyant gardois a toutefois été surpassé par une astrologue britannique, Jessica Adams, qui avait annoncé qu’un virus allait se propager partout dans le monde et mieux encore, avec des premières

victimes à Wuhan. Et sa prévision datait de… février 2019.

Quant au maître d’entre tous, Nostradamus en personne, il avait prédit une année 2020 peu réjouissante, mais en prophétisant une troisième guerre mondiale partie d’un « conflit majeur entre deux grandes puissances ». Il ne nous aurait plus manqué que ça !