Des smartphones low tech contre le pouvoir des Big tech

Pour combattre l'addiction aux écrans et le traçage omniprésent, et pour bloquer la collecte de données personnelles, des fabricants proposent des modèles de téléphones portables qui permettent au consommateur de ne pas participer à l'hégémonie des GAFAM.

Un smartphone respectueux de la vie privée des utilisateurs

La marque française Murena propose un smartphone permettant aux utilisateurs de bloquer systématiquement la collecte et la transmission des données. Cette protection est rendue possible grâce à l'intégration d’une interface conçue spécifiquement pour cela : le système d’exploitation /e/OS, qui fonctionne sous Android.

À la différence d’autres interfaces, Murena garantit ne pas scanner vos données ni dans votre téléphone ni dans votre espace cloud. Le téléphone ne suit pas votre localisation et ne collecte pas de données sur ce que vous faites avec vos applications. Grâce à des applications open-source, ce téléphone permet donc de naviguer sur le web, consulter ses e-mails, gérer un calendrier, ou accéder à une app de cartographie, entre autres usages communs que l’on retrouve sur les smartphones classiques. Si l’utilisateur le souhaite, les applications Android sont aussi accessibles.

Les téléphones moins connectés gagnent du terrain

Pour protéger sa vie privée, il vaut mieux ne pas utiliser de smartphone du tout. Cela a aussi un avantage supplémentaire : pas de risque d'addiction ou de passer trop de temps sur son smartphone, si on l’utilise peu. Pour encourager une utilisation raisonnable des smartphones, des fabricants proposent des téléphones qui peuvent bénéficier d’une connexion internet pour être partagés sur un ordinateur si besoin, et qui, contrairement aux anciens “dumbphones” bénéficient d’un clavier tactile comme les smartphones, ce qui facilite l'écriture.

Le Light Phone par exemple a été conçu pour servir au strict minimum pour combattre la déconcentration des utilisateurs pour lesquels les smartphones conventionnels sont devenus un vrai cauchemar. Ce téléphone est équipé d’un haut-parleur, d’un détecteur de proximité, deux boutons latéraux, d’un port USB, d’un port pour carte SIM, d’un microphone et enfin d’un écran tactile E-ink.

Comme le précise Venture Beat, il est trois fois plus léger que le Samsung le plus léger du marché, mais offre, en plus des appels et SMS, une application d’itinéraires, et un lecteur de podcasts et musique. Avec le retour des téléphones moins “intelligents” et la préoccupation croissante au sujet de la collecte de données, le marché des téléphones semble prendre un virage vers un nouveau paradigme. Que cela soit pour échapper au traçage permanent, à la dictature du partage, ou à la pollution numérique, des jeunes et moins jeunes abandonnent la connexion permanente à Internet.

Alors qu'à Grenoble, un collectif plaide pour la réinstallation des bonnes vieilles cabines téléphoniques, les millenials aux États)Unis revendiquent sur les réseaux sociaux leur goût pour les vieux téléphones à clapet, ceux qui n’avaient pas autant d’applications prêtes à suivre nos moindres faits et gestes.