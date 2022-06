Meco : une nouvelle application pour gérer vos newsletters

Pour mieux gérer les newsletters reçues et leur contenu, l’application Meco propose un système de tri directement installé dans votre boîte mail.

L’offre d’information en ligne pléthorique, couplée à la surexposition quotidienne, perdent les lecteurs et incitent les médias à développer des newsletters plus organisées. Selon le dernier rapport du Reuters Institute for the Study of Journalism, en 2022, ​​17 % de la population interrogée lit chaque semaine au moins une newsletter d’information. Ce taux grimpe jusqu’à 24 % en Autriche, 23 % en Belgique et 22 % aux États-Unis et au Portugal. En France, le taux est de 16 %. Mais finalement, ces lettres d'informations deviennent elles-mêmes trop nombreuses, et cela résulte souvent en un encombrement de la boite mail... et un découragement pour la lecture.

Un lecteur pour newsletters

L’application Meco fonctionne comme un lecteur pour newsletters, disponible pour ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Une fois que vous ajoutez vos newsletters, l’interface de l’application facilite leur lecture. En outre, elle vous aide aussi à découvrir des newsletters qui pourraient vous intéresser. Il s’agit d’un outil de "curation" de newsletters, comme il en existe d'autres, pour repérer des articles dans la presse.

Meco vous permet de regrouper vos newsletters par thèmes ou par importance et de choisir des notifications adaptées à vos habitudes de lecture. Un point négatif toutefois : l’application fonctionne seulement si vous possédez un compte Gmail. Elle sera en mesure de reconnaître vos abonnements et de les retirer/cacher de votre boîte mail. Lancée il y a seulement un an, Meco compte déjà 15 000 utilisateurs.