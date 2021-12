Covid-19 : Macron et Véran, l’échec pour boussole

TRIBUNE — Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi 17 décembre de nouvelles mesures martiales pour endiguer la soi-disant nouvelle vague. Et, comme tout ce que le gouvernement a décidé depuis deux ans ne fonctionne pas, il recommence. « C’est la science », qu’ils disent.

En science, on fait des hypothèses en partant des constats. Après avoir érigé une hypothèse précise, on établit un protocole expérimental pour valider l’hypothèse de départ. On observe ensuite les résultats de l’expérimentation afin d'en tirer une conclusion, qui valide ou non l’hypothèse de départ.

Ici, l’hypothèse de départ était que la vaccination mettrait fin à l’épidémie. Moderna a créé son vecteur ARN en 42 jours. Les essais expérimentaux présentés par les fabricants de vaccins assuraient 80 à 98 % d’efficacité contre les contaminations, la transmission et 100 % contre les formes graves.

Sauf que les effets sur la population ont très vite invalidé ces résultats expérimentaux. Alors que près de 90 % des plus de 12 ans sont vaccinés, la contamination - et donc la transmission, n’a jamais été aussi forte. Les réanimations atteignent peu ou prou le taux d’occupation de l’hiver dernier. De tels résultats sont sans appel : la vaccination est totalement inefficace. Pourtant, notre président de la République, par la voix de son Premier ministre et de son ministre de la Santé, décide d’aller plus loin dans l’extorsion de consentement pour contraindre les gens à se faire vacciner.

Rappelons qu’au début, les épidémiologistes qui soufflaient à l'oreille du pouvoir prétendaient qu’avec 70 % de la population vaccinée, l’épidémie serait derrière nous. Maintenant, ils prétendent qu’il en faut 100 %, ce qui n’a jamais été le cas pour aucun vaccin.

Admettons. Certains pays ont quasiment atteint ce taux pour leur population adulte, comme l’Islande, qui a 99,9 % des personnes de plus de 50 ans, ceux susceptibles de développer des formes graves, de vaccinées. Le résultat est là encore sans appel : jamais l’Islande n’a eu autant de cas de Covid-19 et autant de personnes développant des formes graves que depuis qu’ils ont commencé à vacciner, comme le montre le graphique ci-dessous.

En science, les résultats doivent être reproductibles pour valider l’hypothèse et en faire un fait scientifique. En science, lorsque les résultats invalident l’hypothèse de départ, on arrête l’expérimentation et on invalide cette hypothèse. Ainsi, il apparaît que la vaccination n’est pas la solution pour sortir de l’épidémie de Covid-19, comme le démontre le cas de l’Islande, et d’autres pays.

Pourtant, nos dirigeants persistent et signent, allant même plus loin, quitte à violer le droit le plus fondamental : celui de disposer de son corps.

En même temps, comme dirait l’autre, depuis le début de cette épidémie, ce qui semble orienter les décisions d’Emmanuel Macron, c’est la boussole de l’échec. Cela est simple à démontrer : malgré un montant des dépenses parmi les plus élevés au monde, un système de santé dense et bien équipé, ainsi que des restrictions parmi les plus sévères, la France est l’un des pays les plus touchés par la Covid-19, à la 38ᵉ place sur 197 pays en termes de mortalité. Loin derrière de nombreux pays bien plus pauvres, moins bien équipés, et n’ayant pas imposé toutes ces restrictions. Malgré ce que tentent de faire croire les médias, le bilan d’Emmanuel Macron dans la gestion de la crise du Covid-19 est désastreux. Surtout au regard de l’argent dépensé et des mesures liberticides imposées aux Français.

Que dire alors, de cet état d’urgence qui n'en finit pas ? On nous avait promis qu’il n’y aurait qu’un confinement, que c’était efficace et que nous retrouverions ensuite nos libertés. Cela n’a pas marché. Mais, le confinement est tout le même devenu une monnaie d’échange pour forcer les gens à se faire vacciner.

À chaque nouvelle étape, à chaque nouveau reniement de nos droits fondamentaux, on nous a assuré que cela préfigurait d'un retour à la normale. Tout a échoué et le retour à une vie normale s’est évanouie. À la place, s'est instauré un régime de la peur, une gestion calamiteuse des hôpitaux et l’injection forcée.

En termes d’incompétence, nul doute qu’Emmanuel Macron est champion, toutes catégories confondues : frontières, masques, respirateurs achetés non adaptés, congélateurs inutiles, nombreux traitements inefficients et toxiques achetés à prix d’or par dizaine de millions de doses : Remdesivir, Bamlanivimad, Molnupiravir... Le chef d'État et son gouvernement ont été d’échec en échec depuis le début de cette épidémie, quand de très nombreux pays vivent depuis plusieurs mois avec la Covid-19 comme un vieux souvenir.

Car, quelle que soit votre appréciation sur ce bilan, il est une chose que personne ne peut nier : malgré tout ce qui a été imposé depuis deux ans, nous y sommes encore. Et rien ne semble présager que nous en sortions, même à 100 % de vaccinés. Expliquer aux Français que c'est la poignée de Français de plus de 12 ans qui ne sont pas vaccinés qui sont responsables de l’éternel retour de l’épidémie est une bêtise. Il suffit d’ailleurs de regarder pour cela les nombreux pays qui ont vacciné plus de 95 % de leur population adulte : l'Islande, Gibraltar, Malte, le Portugal, le Danemark…

Emmanuel Macron, Jean Castex et Olivier Véran sont devenus fous si l’on s’en réfère au magnifique adage prononcé par l’un des plus grands scientifiques de l’histoire, Albert Einstein : « la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs et d'espérer des résultats différents ». Pour mettre fin à cette folie et retrouver nos vies normales, il n’y a donc qu’une seule solution : expulser des arcanes du pouvoir tous ceux qui ont collaboré à l'escroquerie qui a fait de la France un centre d’expérimentations à ciel ouvert.

Réveillez-vous ! Il s’agit maintenant d’accepter l’injection de force d’une dose tous les quatre mois pour conserver sa liberté. Retrouvons nos libertés, immunisons-nous contre la folie de nos dirigeants, réservons nos votes aux candidats qui s’engageront à en finir avec ces violations de nos libertés fondamentales, dont les plus essentielles, la dignité humaine, notre droit à disposer de notre corps, notre droit d’aller et venir librement.