Les détracteurs de Didier Raoult pédalent à côté du vélo.

Ou comment l'honnêteté scientifique de l'IHU de Marseille est devenue un piège aux "No Fake Med" et autres médecins et professeurs infectiologues dénégateurs de l'efficacité de l'hydroxychloroquine (HCQ) et azithromycine (AZI).

Précisons. Et rions un peu !

Souvenez-vous de l'édifiant épisode du Porno-Lancet-Gate ! Une fausse étude, résultant de l'agrégation de nombreux cas par la société Surgisphere dont une des employées entre autres, est l'ancienne actrice pornographique Skye Daniels. Une fausse étude depuis longtemps rétractée ! Mais le lendemain de sa publication, notre ministre le docteur Olivier Véran, qui n'avait dû lire (au mieux) que le résumé avait interdit l'utilisation de l'HCQ (saisissant le HCSP pour avis pour ne jamais ré-approuver l’HCQ même lors de la rétraction de l’étude), quand, dans le même temps, le collectif citoyen de France Soir (et d'autres) qui avaient lu et analysé l'étude, avaient décelé en quelques heures minutes qu'il s'agissait d'un "fake".

Vous avez lu l'histoire du Porno-Lancet-Gate Comment il a été publié Comment il a été rétracté, Ça vous a plu hein ... Vous en demandez encore, et bien : lisez la dernière lettre du professeur Didier Raoult au sujet de son article étudiant la clairance virale chez 42 patients. Le professeur Raoult écrit ne pas avoir trouvé de différence significative en termes de transfert en réanimation ni de mortalité entre les deux groupes (sans versus avec HCQ AZI) mais seulement une différence de clairance virale (disparition du virus dans la sphère naso-pharyngée) et une réduction de la durée d'hospitalisation.

Lettre parue en janvier 2021 : Efficacité clinique et profil d’innocuité de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine dans la COVID-19

Nous sommes d’accord avec nos collègues pour dire que les résultats cliniques sont également des éléments clés à prendre en considération lors de l’évaluation de l’effet de la combinaison hydroxychloroquine-azythromycine (HCQ-AZ) [1] . À cette fin, nous avons réanalysé nos données sur tous les patients inscrits à notre étude (n = 42) et, en plus de l’autorisation virale au fil du temps, nous avons analysé les résultats cliniques, y compris le besoin d’oxygénothérapie, le transfert à l’unité de soins intensifs (USI), la mort et la durée du séjour à l’hôpital. La nécessité d’oxygénothérapie, de transfert aux soins intensifs et de décès ne différait pas significativement d’un groupe à l’autre. La durée du séjour à l’hôpital et la persistance virale étaient significativement plus courtes dans le groupe de patients traités, comparé au groupe témoin. La durée du séjour a été calculée chez 38 des 42 patients parce que deux patients sont morts, un a été déchargé contre l’avis médical et l’information manquait pour un patient . Article principal : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924857920300996

Et voilà que nos fameux "No Fake Med", sur le qui-vive et sans doute un peu trop pressés, de communiquer sur Twitter sur la reconnaissance de l'inefficacité de HCQ et AZI par le professeur Raoult lui-même !

Voici quelques délicieux exemples, à conserver pour la postérité, qui commencent par le Dr Laurent Alexandre spécialiste des plateaux télé, Mathieu Rebeaud qui s'est illustré dans la méta analyse Fiolet mise en doute pas un certain nombre de scientifiques :

Cela continue par le message du Professeur Karine Lacombe glougloutant les tweets initiaux de sa (basse) cour. Rappelons que le Dr. Lacombe est souvent invitée des plateaux télé sans déclarer ses liens d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique et qu'elle avait finie sur le podium des médecins aux liens d'intérêts avec plus de 200 000 euros des laboratoires.

Mais voilà, il y a un problème... le même problème fondamental que pour l'étude du Lancet... Tout ce beau monde n'a pas dû lire l'article princeps auquel se réfère le professeur Raoult... ou se sont trompés d'article ?

Cet article était l'article initial évaluant, dans l'urgence de l'épidémie, la clairance virale sur un petit nombre de patients. Cette étude ne pouvait en aucun cas montrer de différence significative entre les deux groupes en raison du faible effectif de patients inclus ; elle n'était d'ailleurs pas conçue pour.

Un véritable crash de l'intelligence, probable effet d'une emprise dogmatique.

Laissons Le professeur Chabrière et Monsieur Yanis Roussel répondre ...

L'équipe de l'IHU a, nous le rappelons, montré par la suite, en incluant un nombre de patient suffisant, l'efficacité du traitement par HCQ et AZI, en particulier dans les EHPAD ! Par exemple dans une étude publiée. La méta analyse de l'IHU confirme ces données en octobre 2020.

Nous remercions les NoFakeMed et le professeur Karine Lacombe, en roue libre, et dopés à leur EBM (médecine basée sur les preuves, mais qui est ici utilisée à mauvais escient) d'avoir participé à ce nouvel épisode que l'on aurait pu qualifier de comique si nous n'étions pas hantés par de l'idée de ces milliers de morts que le traitement du Professeur Raoult aurait pu sans conteste éviter. Pour faire de la science, ne devraient-ils pas apprendre à lire et à effectuer une bibliographie ?