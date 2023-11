Pourquoi lire mon enquête sur le DSA, Newsguard et les institutions européennes

TRIBUNE - C’est un dyslexique en convalescence qui vous l’affirme, lire de longs textes compliqués sur les droits fondamentaux, le lobbying à Bruxelles, la surveillance de masse, et la trahison des citoyens par les fonctionnaires et politiques, cela demande des efforts de compréhension et s’avère très coûteux aussi bien en énergie qu’en temps. Vécu depuis l’intérieur des institutions européennes, sachez que c’est d’ailleurs le pari que nos dirigeants font chaque jour concernant notre “basse classe populaire” : le pari que nous sommes trop bêtes, trop occupés, et trop fainéants pour comprendre des agissements immoraux et illégaux qui ont cours quotidiennement sous nos yeux et dont l’impunité ne tient qu’à notre inaction, celle-ci étant la conséquence de la complexité de ce système. Les remerciant d’avoir cette fausse gentillesse de croire en nous, il est temps de se rappeler que “s’accomplir, c'est se dépasser !” (Denys Gagnon) et de passer du “consommateur” au “citoyen”.

Rédigé symboliquement le 1er novembre 2023, jour de la Toussaint, ce texte permet de commémorer la perte de la défunte Charte des droits fondamentaux (réelles valeurs communes aux Européens), piétinée à mort par des fonctionnaires et politiques coutumiers de ce type d’actes de barbarie. L’occasion vous est donc offerte de vous recueillir en pensant au lieu où celle-ci a été enterrée : Bruxelles, bien entendu, dans son quartier européen.

Vous en avez assez d’être censurés par des plateformes qui vous opposent de prétendues violations des “règles de leurs communautés” ? Cela tombe bien ! Le dossier ci-joint met en lumière les modalités concrètes de l’utilisation du DSA (règlement européen sur les services numériques) contre les plateformes et les fonctionnaires de la Commission européenne. Ce nouveau règlement veut détruire la frontière entre public et privé, fusionner les pouvoirs des plateformes avec ceux des institutions. Fort bien ! Dès lors, il est temps d’acter la conséquence directe que ces plateformes, qui sont maintenant soumises à l’autorité de la Commission, qui agissent en son nom et pour son compte, sont bien devenues des “dépositaires de l’autorité publique”. Avec quelle conséquence ? L’obligation de respecter les droits et libertés fondamentaux sous peine de poursuites pénales. Voilà le bâton pour battre les censeurs qui, de Thierry Breton à Mark Zuckerberg, ambitionnent de s’arroger le pouvoir des cours et tribunaux dans leur guerre faite à l’Etat de droit et à la séparation des pouvoirs.

Peut-être cela vous piquera-t-il les yeux, mais votre lecture vous permettra également de vous souvenir de PRISM, le programme d’espionnage de masse de la NSA ayant des parents communs avec le DSA. Parents comme Microsoft ou encore l’ancien directeur de la CIA et de la NSA, le général Michael Hayden, célèbre pour avoir espionné illégalement des milliards d’individus innocents (une vedette des droits de l’homme !). Au travers de lobbies pas très transparents, ces derniers ont pu jouir de toute l’expérience et du savoir-faire européen du cabinet Thierry Breton ou encore du député européen Raphaël Glucksmann. Quoi de mieux que des politiques français pour aider une société établie au Delaware (paradis fiscal) à obtenir des contrats payés avec l’argent public, réussir un lobbying législatif dans l’intérêt financier de l’entreprise et dans l’intérêt politique des services de renseignement américains, le tout en lésant le plus possible l’intérêt général. Une occasion aussi de reparler d’Edward Snowden, de Julian Assange, ou de l’affaire Juste Lipse (Watergate européen) et de constater que les problèmes d’espionnage et d’ingérence non résolus depuis 20 ans continuent de nous empoisonner la vie aujourd’hui.

Attaché aux concepts vagues et fluctuants de la “désinformation” et de la “manipulation des élections” 2024, ce texte sur le DSA est l’occasion de jeter une bouteille à la mer. Un appel à l’aide à la Commission européenne qui, grâce à son formidable règlement DSA pourrait enfin aider le peuple belge à définir qui du Premier ministre belge Alexander de Croo et de l’actrice porno italienne Eveline Dellai produit de la désinformation sur l’autre dans le cadre d’échanges de messages (par SMS ou WhatsApp) / "harcèlement en lign". Les deux parties étant directement ou indirectement liées aux Young Global Leaders du World Economic Forum (WEF), les petits“consommateurs” éprouvent en effet des difficultés pour identifier les “sources d’information fiables” (le même “tag” étant présent deux fois). Outre le fait qu’elle soit à l’origine du DSA, depuis le SMSGate, la Commission est devenue une sorte de référence mondiale en matière de textos échangés avec “la règle claire” de ne jamais les rendre publics. Elle est donc l’autorité compétente naturellement désignée.

Ne manquant pas de remarquer la différence de traitement entre Elon Musk et Albert Bourla, et vous permettant d’en faire vous-même le constat détaillé, vous en apprendrez davantage sur la Commission européenne et sa vision sur l’application concrète du DSA. Tenant par ailleurs à déclarer sur l’honneur, pour des raisons juridiques évidentes, que le document ne contient aucune recommandation adressée à Elon Musk de se promener dans les couloirs du Berlaymont (siège de la Commission), main dans la main avec Madame Ursula von der Leyen, et encore moins à la sortie de cet appartement de fonction intra-muros qu’elle a impérativement tenu à obtenir. La discrimination étant peut-être un moindre mal pour celui qui dispose de fusées SpaceX pour s’envoyer en l’air (un procédé plus sûr et efficace de l’expression si bien prononcée par Albert et Ursula).

Enfin, transformant les crises en opportunités (à la chinoise), ce texte vous invite finalement à accepter ce que l’on vous dit sans discuter. Par exemple d’adjoindre au DSA l’expression davocratique de “la fenêtre d’opportunités” (qui nous est offerte), ou d’accepter le plan génial de la “grande réinitialisation” ou “Great Reset” (mais de nos institutions et administrations). Vous serez donc guidé pour enfin reformater votre cerveau et le rendre conforme aux injonctions venant tant de Bruxelles que de Washington ou Davos. Un vrai changement de référentiel de pensée.

Faites donc bonne lecture du document : cela reste temporairement autorisé par les règles DSA, module de votre futur crédit social européen, actuellement en cours d’installation par les services de la Commission.

FranceSoir vous propose ce dossier écrit par le lobbyiste belge Frédéric Baldan rapidement radié du registre des lobbyistes professionnels de l’UE consécutivement au lancement de procédures judiciaires visant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et accessoirement le reste du collège des commissaires européen. Ces derniers étant solidairement responsables des violations des droits fondamentaux imputables à cette première. Télécharger le dossier complet en pdf.