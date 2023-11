Traités européens, OMS, projet de loi sur les dérives sectaires : coup d’Etat et dictature en marche

TRIBUNE - Dans une omerta médiatique totale, le jeudi 22 novembre, le Parlement européen a fait voter une loi permettant la révision des Traités Européens et abolissant le droit de veto.

Cette proposition, qui représente des changements majeurs de législation dans l’UE, est passée à une faible majorité.

Quels sont ces changements ?

Je cite ici les points qui me paraissent les plus importants car ils suppriment totalement la notion de souveraineté nationale et confient le pouvoir exécutif à un Parlement européen qui décide lui-même comment il se compose (article 9) ! (Le texte complet est en annexe)

9. propose de conférer au Parlement européen une compétence exclusive sur sa propre composition.

Tous les services régaliens d’une nation sont concernés :

- Etat de Droit et fonctionnement de la justice ;

- Politique étrangère, sécurité et défense ;

- Politique énergétique et climatique ;

- Politique sanitaire ;

- Budget de l’Etat et fiscalité ;

- Politique sociale et commerciale.

L’inclusion de nouveaux pays dans l’UE (Ukraine et Moldavie) est également confirmée dans ces résolutions.

Pour ceux que cela intéresse voici le tableau des votes de la dernière résolution (n° 276) qui concerne l’ensemble des propositions.

Beaucoup me diront que c’est impossible et illégal, mais au vu du compte rendu officiel concernant ces votes, de nouvelles procédures paraissent être mises en place sans que nous en soyons informés.

Curieusement, un projet de loi concernant les dérives sectaires a été présenté au Sénat en urgence une le 15 novembre dernier. France-Soir a déjà publié quelques articles sur le sujet. Une précision importante doit être ajoutée : Elisabeth Borne a totalement piétiné l’avis du Conseil d’Etat alors que théoriquement, il s’agit de la plus haute cour de justice de notre pays. Madame Borne applique donc avant l’heure les modifications que l’UE veut nous imposer.

L'avis négatif du Conseil d’Etat transmis le 9 novembre.

Sans doute notre Premier ministre estime-t-elle que les membres du Conseil d’Etat sont inaptes puisqu’elle déclenche une procédure accélérée le 15 novembre 2023.

Une pétition a été lancée le 21 novembre dernier concernant le traité de l’OMS qui n’est heureusement pas encore place, soit 24 heures avant le vote du Parlement Européen sur la révision des traités. Elle a également été lancée en Allemagne et le texte allemand fait référence au vote du lendemain.

Cette pétition a déjà atteint 163 000 votes à l’heure où j’écris cet article.

Citizen Org donne également un texte de courrier à envoyer aux délégués des prochaines négociations qui doivent avoir lieu du 4 au 6 décembre prochains. Texte très intéressant car il concerne justement la révision des traités de l’UE qui permettrait à l’OMS de devenir autorité sanitaire mondiale dès le début de l’année 2024.

Ci-dessous deux photos d’une partie du texte en question :

Je pense que cette pétition disponible sur le site Citizengo.org est importante et que tous nos concitoyens doivent en être informés avant même l’ouverture des négociations le 4 décembre.

Il est évident que tous ces textes sont liés et que nous sommes en train d’assister à la mise en place de ce que l’on nomme en général un COUP D’ETAT destiné à abolir toute forme de souveraineté et de démocratie dans notre pays et à nous soumettre à des pouvoirs non élus.

