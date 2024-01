Chronique d’un petit "Monde" ou les traditionnelles liaisons dangereuses entre exécutif et presse

FRANCE - Conflit d'intérêts au Monde : la liaison entre le chef du service politique du journal et un conseiller de Gabriel Attal, Rayan Nezzar, peut questionner sur la ligne éditoriale et politique du quotidien.

Potentiel conflit d'intérêts au sein du journal Le Monde ?

Ivanne Trippenbach, chef du service politique du quotidien du soir fondé par Hubert Beuve-Méry, se trouve être en couple avec Rayan Nezzar, fraîchement nommé au sein du cabinet du tout jeune Premier ministre Gabriel Attal. En prenant la tête du pôle action et comptes publics à Matignon, M. Nezzar suscite certaines inquiétudes au sein de la rédaction du Monde s'agissant de l'indépendance et l’objectivité potentielle de son service politique...

Rayan Nezzar est un proche de Gabriel Attal depuis plusieurs années. Fort de ses six ans au ministère des Finances, il a rejoint en 2022 le cabinet de celui qui était alors ministre délégué chargé des comptes publics, où il a notamment été chargé d’élaborer le plan de lutte contre les fraudes. En juillet 2023, il suit Attal au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, où il s’occupe des ressources humaines et des politiques d'orientation, et travaille sur l'attractivité du métier d’enseignant, avant de prendre, le 9 janvier 2024, le chemin de Matignon.

Quand le chef du service politique d'un grand quotidien a noué une relation intime avec un membre du cabinet du Premier ministre, à quoi peut-on s’attendre ?

Contre-pouvoir ? Oui... Plutôt, tout contre.

Rayan Nezzar a rejoint la République en marche dès 2017 et a contribué à l'élaboration de son programme économique et social. En janvier 2018, il est nommé porte-parole du mouvement mais est contraint de démissionner peu de temps après en raison d’une controverse liée à d'anciens tweets injurieux : en 2013, alors étudiant à l'ENA, Nezzar avait, sur son compte Twitter, insulté des personnalités politiques et des journalistes, utilisant notamment le terme de “pouffiasse” pour désigner Valérie Pécresse. Il fut également l’auteur de tweets offensants envers Jean-François Copé, élégamment traité de “petite pute”, Bruno Le Maire étant, lui, considéré comme une “couille molle”... Nezzar aurait depuis espacé ses sorties sur son compte X. Peut-on parler d’erreur de jeunesse quand cette même jeunesse est aujourd’hui portée aux nues, seul argument de vente d’un nouveau Premier ministre sans expérience aucune ?