Remaniement : Gabriel Attal a choisi son équipe entre anciens et nouveaux

On prend les mêmes et on recommence ? Si Gabriel Attal a été choisi pour apporter un vent de fraîcheur à la Macronie, il voulait aussi un gouvernement "resserré". Finalement, voilà le casting : Le Maire, Dupond-Moretti, Darmanin et Lecornu restent ; Dati, Oudéa-Castéra et Thévenot débarquent.

Malgré le fait qu'ils avaient fait savoir leur désapprobation à la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin campent leur poste, respectivement à l'Économie et à l'Intérieur. Et, malgré les casseroles qu'il traîne à ses pieds comme des boulets, Éric Dupond-Moretti prolonge son séjour aussi, toujours à la Justice. Sébastien Lecornu, "petit soldat de la Macronie", est encore au garde-à-vous pour gérer le ministère des Armées. Tous ne sont pas nouveaux, donc.

Ceci étant dit, grosse surprise à la Culture ! C'est Rachida Dati qui a été nommée pour reprendre ce poste, qu'elle réussira peut-être à redynamiser. Elle qui disait de la Macronie que c'était une "absence d’idéologie, de conviction. Un parti de traîtres de gauche et de traîtres de droite, qui n’est rien sans Emmanuel Macron." Elle assurait aussi ne pas vouloir laisser tomber son parti, Les Républicains ; son président Eric Ciotti a annoncé qu'il allait l'en expulser.

Autre changement important : Amélie Oudéa-Castéra remplace Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, et prend aussi en charge les Sports ! C'est donc elle qui sera chargée des JO 2024, comme si les chantiers de l'éducation — que Macron et Attal avaient pourtant érigés en priorité — ne suffisaient pas.

"Marcheuse" de la première heure et proche de Gabriel Attal, Prisca Thévenot a été nommée porte-parole du gouvernement, renvoyant ainsi Olivier Véran dans les cordes.

Du reste : Stéphane Séjourné a été nommé aux Affaires étrangères ; Catherine Vautrin prend les commandes du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ; Marie Lebec prend place en tant que déléguée aux relations avec le Parlement ; Marc Fesneau est renommé à l'Agriculture ; enfin, l'ambitieuse et bruyante Aurore Bergé décroche l'Égalité hommes/femmes.

Sinon Dati, qui hérite d'un des ministères les plus discrets, aucune vraie surprise pour ce remaniement, qui s'appuie bien sur la sphère macroniste.