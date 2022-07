Didier Lallement quittera ses fonctions le 20 juillet

Préfet de police de Paris depuis le 21 mars 2019, Didier Lallement s'apprêterait à quitter son poste le 20 juillet prochain, d'après une information communiquée au Monde. En août dernier, il atteignait la limite d'âge du corps préfectoral (65 ans), mais a continué d'exercer grâce à une disposition dérogatoire qui pouvait s'étendre jusqu'à deux ans.

Son départ (et remplacement immédiat) devrait avoir lieu ("sauf cas imprévu ou cas de force majeure") à la suite du Conseil des ministres. À moitié précipitée, la nouvelle fait d'ores et déjà jaser les réseaux sociaux, étant donné que Didier Lallement s'est trouvé au cœur d'une myriade de polémiques pendant les trois années qui se sont écoulées.

Parmi elles, ses prises de positions quant à la politique sanitaire (qui n'a rien à voir avec ses fonctions) : "Ceux qu’on trouve dans les réanimations sont ceux qui au début du confinement ne l’ont pas respecté", assurait-il aux prémices de la crise du Covid-19. Mais aussi et surtout son penchant pour la répression des manifestations ; plus d'un Gilet jaune accuse encore le coup. Et ils ne sont pas les seuls. Récemment, ce sont les Anglais venus supporter Liverpool pour la finale de la League des Champions qui ont subi le zèle des forces de l'ordre françaises, et qui l'ont vivement dénoncé auprès du Sénat.

Pour rappel, le 21 avril 2020, c'est lui qui faisait renaître les voltigeurs en France, une brigade de 45 motards spécialement dédiée aux manifestations violentes à Paris.

Reste à savoir si son successeur restera sur la même ligne que lui. Quoi qu'il en soit, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui, est toujours à son poste.