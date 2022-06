Raid Aventure aux Tarterêts : le retour aux sources

Les Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, est un de ces quartiers communément qualifiés de "difficiles". Pourtant, pour peu qu’on s’y intéresse, on découvre que ses habitants y sont très attachés. Pour certains d’entre eux, présents parfois depuis les années 60, la restructuration du quartier et les relogements dans des bâtiments neufs, signifient laisser derrière eux l’histoire d’une vie. Alors, à l’aube de la démolition de deux grandes tours, l’association La Toile accompagnent les habitants dans un processus qui n’est pas sans évoquer une forme de deuil. Un an durant, Cyrille Dondas et Richard Sangah, respectivement présidente et secrétaire général de l’association, ont préparé un bel évènement, avec l’aide active de nombreux habitants de la cité, "pour faire la fête une dernière fois ensemble et se rappeler les bons moments passés".

Au programme : ateliers artistiques, exposition de photos et de graffitis, pique-nique et buvette, stand de maquillage, concerts, et à la nuit tombée, une sublime projection d’interviews filmées, sur les murs des immeubles.

Par ailleurs, un important travail de recherche documentaire a été effectué, pour conserver la mémoire du vécu d’un quartier qui a accueilli jusqu’à 10 000 habitants. Et c'est justement au détour de cette quête d’archives et de témoignages que Cyrille Dondas a découvert le travail des policiers bénévoles de Raid Aventure, initié aux Tarterêts il y a 30 ans. Corbeil-Essonne est en effet une des communes qui a vu naître les actions de l’association. La Toile a donc invité les policiers à se joindre à la fête, qui ont immédiatement accepté. Et nous avons pu y aller aussi :

Ce 21 mai 2022, les plus jeunes habitants des Tarterêts participent avec un plaisir évident aux différentes activités organisées pour eux par les bénévoles de Raid Aventures, tandis que des anciens sont venus rendre un hommage appuyé à l’association. En effet, pour ces adultes ayant grandi aux Tarterêts, Raid Aventure a eu un impact décisif sur leur enfance, sur leurs relations avec la police et parfois sur leur avenir. "Heureusement que le Raid est venu, nous confie l’un d’eux "en off", je ne serais pas l’homme que je suis devenu".

De leur côté, les anciens de Raid Aventures savourent ce retour aux sources qui permet d’évaluer le chemin parcouru, tandis que des recrues de plus fraîche date expliquent l’incomparable enrichissement que constituent ces rencontres. Tous se félicitent d’ailleurs de bientôt pouvoir animer un module dans les écoles de police à travers un programme opportunément nommé "Raid Academy".