L'OPEP prévoit une hausse de la consommation de pétrole et met en garde contre le "chaos"

MONDE - Les prix du pétrole ont augmenté lundi 9 octobre de près de 4 % en raison des inquiétudes liées à une escalade du conflit au Moyen-Orient. Le même jour, l'OPEP a averti que l'industrie pétrolière mondiale aura besoin d'investissements massifs atteignant 14 000 milliards de dollars d'ici 2045. Sans ces flux de capitaux, le marché risque de sombrer dans le "chaos".

Le prix du baril de pétrole brut Brent, utilisé par les pays de l'UE pour produire de l'essence, a grimpé de 4 % lundi 9 octobre suite à l'attaque du Hamas contre Israël. Cette hausse pourrait se traduire par une augmentation des prix des carburants dans les prochains jours.

Les marchés sont préoccupés par le risque d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, pouvant s'étendre à l'Iran, un soutien clé du groupe palestinien Hamas impliqué dans l'attaque du samedi 7 octobre dernier en Israël. Cette situation pourrait encore réduire l'offre de pétrole brut, déjà limitée en 2023 en raison des restrictions de production imposées par l'OPEP, l'Arabie saoudite et la Russie. De plus, les réserves de pétrole américaines se trouvent à des niveaux historiquement bas, accentuant les préoccupations sur le marché.

Des prix en hausse

Avec cette récente hausse, les prix du pétrole brut ont atteint les niveaux qu'ils avaient en été. Depuis juillet jusqu'à la dernière semaine de septembre, les prix du WTI (West Texas Intermediate) et du Brent ont constamment augmenté, dépassant les 90 dollars. Actuellement, les analystes spéculent sur la possibilité que le prix du baril atteigne la barre des 100 dollars.

Le pétrole brut européen s'est échangé jusqu'à 88,99 dollars aux premières heures de dimanche matin (8 octobre), en hausse de 5,23 % par rapport à la clôture de vendredi (6 octobre=, mais a ensuite modéré sa hausse à 87,45 dollars plus tard dans la journée, réduisant son gain à 3,2 %. Lundi 9 octobre, le prix du baril de Brent a augmenté de près de 4 %, se situant juste en dessous de la marque des 88 dollars. Le WTI, son équivalent américain, a suivi une tendance similaire.

"La prime de risque sur le pétrole augmente en raison de la perspective d'une conflagration plus large qui pourrait s'étendre aux pays producteurs de pétrole voisins tels que l'Iran et l'Arabie Saoudite", explique l'analyste énergétique Saul Kavonic à la BBC. "Si le conflit implique l'Iran, qui a été accusé de soutenir les attaques du Hamas, jusqu'à 3 % de l'approvisionnement mondial en pétrole est menacé", a-t-il déclaré au radiodiffuseur public britannique.

Le chaos énergétique

"Ce qui est clair, c'est que le monde continuera à avoir besoin de plus d'énergie dans les décennies à venir", a averti le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le Koweïtien Haitham Al Ghais, dans un rapport présenté lundi à Riyad. D'après ses propos, le seul moyen de faire face à l'augmentation de la consommation d'énergie est d'investir massivement dans toutes les énergies.

Dans le cas du secteur pétrolier, Al Ghais prévient que "les appels à l'arrêt des investissements dans de nouveaux projets pétroliers sont malavisés et pourraient conduire à un chaos énergétique et économique". En ce sens, l'organisation estime que les besoins d'investissements pour le secteur pétrolier en général, entre 2022 et 2045, sont estimés à un total cumulé de 14 000 milliards de dollars (13 200 milliards d'euros), soit environ 610 milliards de dollars par an en moyenne (576,252 milliards d'euros).

"Si ces investissements ne se concrétisent pas, cela représente un défi et un risque considérables pour la stabilité du marché et la sécurité énergétique", prévient l'OPEP.