Israël et Gaza en guerre après une offensive surprise du Hamas

MONDE - Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi au petit matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé un nombre indéterminé d'Israéliens.

Cette éruption de violence a déjà fait 70 morts côté israélien, selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, et 198 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2007.

Il s'agit de l'escalade la plus meurtrière depuis la guerre de 11 jours de mai 2021 entre le Hamas et l'armée israélienne.

"Il ne s'agit pas d'une simple opération ou d'un cycle de violence, mais bien d'une guerre (...) et nous la gagnerons", a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu."

Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire", a de son côté affirmé Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas.

L'offensive du mouvement islamiste palestinien survient cinquante ans et un jours après le début de la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait pris Israël totalement par surprise en plein Kippour (le jour du Grand Pardon juif), entraînant la mort de 2 600 Israéliens et faisant au moins 9 500 morts et disparus côté arabe en trois semaines de combat.