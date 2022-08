Nancy Pelosi à Taïwan: le prélude d'une nouvelle escalade des tensions?

L’avion de Nancy Pelosi a atterri à l’aéroport de Taipei (capitale de Taïwan) le 2 août 2022 à 22 h 43, heure locale. En pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette visite n'a rien d'anodin. Si l'Ukraine est largement soutenue par les États-Unis et l'Europe, la Russie a trouvé dans la Chine un autre allié. Cette dernière a mis en garde contre l'expansion de l'OTAN a de nombreuses reprises, et voit clairement cette "visite" comme un affront. Cela pourrait donc marquer une nouvelle escalade des tensions.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants est arrivée lundi à Singapour, avec une délégation d’élus américains, pour une tournée asiatique de quatre jours. Elle doit se rendre en Malaisie, puis en Corée du Sud et au Japon. À cette occasion, Nancy Pelosi a déclaré : "La visite de notre délégation du Congrès fait honneur à notre engagement déterminé de soutenir la vibrante démocratie taïwanaise". Elle est la plus haute responsable américaine à visiter l’île depuis son prédécesseur, Newt Gingrich, en 1997.

Mais ce n'est plus un secret pour personne, la Chine veut remettre la main sur Taïwan. À ce sujet, elle avait mis en garde les États-Unis quant à un éventuel voyage dans l'État souverain, qui pourrait déclencher un incident diplomatique majeur : "Si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler", a déclaré le président chinois Xi Jinping à Joe Biden, jeudi dernier, au cours d’une longue conversation téléphonique. "J’espère que le côté américain le voit clairement", a ajouté Xi Jinping. Plus récemment, les autorités chinoises ont assuré que les États-Unis devraient "en payer le prix" !

Making themselves an enemy of the 1.4 billion Chinese people will not end up well. Acting like a bully in front of the whole world will only make everyone see that the US is the biggest danger to world peace.