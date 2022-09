Défenseur du Convoi de la liberté et anti-woke, Pierre Poilievre devient nouveau chef des conservateurs canadiens

"Le wokisme n’a rien à voir avec la justice. C’est le pouvoir et l’argent." Adepte des formules choc et chantre d'un discours anti-establishment, le nouveau chef des conservateurs, Pierre Poilievre, promet de "redonner leur liberté" aux Canadiens.

Vu comme un outsider au départ de la campagne pour l'investiture à la tête du deuxième parti du pays, cet homme politique de carrière a su déplacer les foules lors de ses nombreux meetings.

"Je serai le Premier ministre canadien anti-woke"

Lunettes rectangulaires, cheveux bruns coiffés en arrière et cravates colorées, Pierre Poilievre, 43 ans, rêve maintenant de détrôner le Premier ministre Justin Trudeau, chef des Libéraux au pouvoir depuis 2015. Les prochaines élections doivent avoir lieu dans trois ans.

"Je serai le Premier ministre canadien anti-woke", a promis cet ardent défenseur du Convoi de la liberté qui a secoué le pays l'hiver dernier en faisant le siège des institutions pendant trois semaines à Ottawa, notamment pour demander la levée des restrictions sanitaires.

L'homme politique est aussi un ardent défenseur de l'abolition des restrictions sanitaires qu'il estime "non-scientifiques", rappelant régulièrement que la vaccination contre le Covid-19 ne permet pas de réduire la transmission du virus et qu'elle a été mise en œuvre pour des motifs politiques.

Unbelievable. The Trudeau Liberals’ unscientific and divisive COVID vaccine mandates are now clearly revealed to be the political theatre we always knew it was.



This government has shattered trust with the people. https://t.co/WaWTXzslAF