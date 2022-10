Poutine simplifie l'obtention de la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent dans l'armée

Selon une information de RIA Novosti, le président russe Vladimir Poutine a signé le 30 septembre un décret facilitant la procédure d’obtention de la nationalité russe pour les étrangers ayant contracté un engagement militaire pour la Russie.

« Pour cela, ils doivent participer à des opérations militaires pendant au moins six mois ou subir un dommage corporel ou une blessure ne permettant pas de continuer le service », rapporte l'agence de presse russe.

Selon le message publié le jour même sur le site Internet officiel des informations juridiques du pays, sont en effet éligibles « les citoyens étrangers et apatrides qui ont conclu des contrats d'engagement militaire dans les forces armées de la Fédération de Russie, d'autres troupes ou formations militaires pour une période d'au moins un an et qui ont participé ou participent à des opérations militaires au sein [de leurs unités] pendant au moins six mois ou qui ont participé [à des opération militaires] au moins six mois et ont subi un dommage corporel (blessure, contusion), à ​​la suite duquel ils ont été ou doivent être renvoyés du service militaire pour des raisons de santé ».

« De plus, leurs époux, enfants et parents peuvent adresser la même demande », précise le même texte.