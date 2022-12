Twitter est “peut-être” intervenu dans la victoire de Lula au Brésil, selon Elon Musk

Quelle est l’ampleur des ingérences politiques de Twitter ? Après les “Twitter Files” qui démontrent l’intrusion du réseau social dans les élections présidentielles américaines de 2020 à travers sa gestion de l’affaire de Hunter Biden, Elon Musk affirme que Twitter est, peut-être, intervenu dans la dernière élection présidentielle controversée du Brésil.

Tout comme aux États-Unis, le réseau social semble “donner la préférence aux candidats de gauche”. Interrogé par un YouTubeur australien et journaliste Avi Yemini, Elon Musk a affirmé samedi 3 décembre 2022 avoir “vu beaucoup de tweets inquiétants sur les récentes élections au Brésil". "Si ces tweets sont exacts, il est possible que le personnel de Twitter ait donné la préférence aux candidats de gauche”, dit-il.

I’ve seen a lot of concerning tweets about the recent Brazil election. If those tweets are accurate, it’s possible that Twitter personnel gave preference to left wing candidates.