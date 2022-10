Achats de vaccins anti-Covid : le parquet européen annonce l'ouverture d'une enquête

Le parquet européen a annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’achat des vaccins anti-Covid. Élus et ONG dénoncent le flou des contrats, tandis que les échanges de SMS entre la présidente de la Commission et le PDG de Pfizer alimentent les suspicions.

Le parquet européen, organe indépendant chargé de la lutte contre la fraude aux fonds de l'Union, a annoncé le 14 octobre avoir ouvert une enquête sur l’achat de vaccins anti-Covid dans l’Union européenne.

« Le bureau du procureur général européen confirme avoir une enquête en cours sur l’acquisition des vaccins anti-Covid dans l’UE », a-t-il indiqué dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. « Cette confirmation exceptionnelle intervient en raison d'un intérêt extrêmement élevé du public », a ajouté le parquet, soulignant toutefois « qu’aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade ».

