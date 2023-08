Énergie  : la demande d’électricité chutera en 2023

ÉNERGIE - Selon de nouvelles estimations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande d'électricité dans l'Union européenne (UE) diminuera de 3% en 2023 pour atteindre son niveau le plus bas depuis vingt ans.

La croissance de la demande mondiale d'électricité sera plus faible que prévue cette année selon l'AIE, qui a abaissé ses prévisions de 2,6% à 1,9%. Ce chiffre est inférieur à la croissance de 2,3% enregistrée l'année dernière et à la moyenne de 2,4% observée entre 2015 et 2019, même si l'on s'attend à une hausse estimée à 3,3% en 2024 en raison de l'amélioration des perspectives économiques.

Au sein de l'UE, la demande d'électricité devrait diminuer en 2023 pour la deuxième année consécutive. Elle atteindrait son niveau le plus bas depuis deux décennies, diminuant de 3% cette année, ce qui correspond à la baisse observée en 2022, malgré une forte croissance de l'électrification (remplacement de l'énergie fossile par le vecteur électricité dans des procédés industriels ou de consommation, ndlr), avec notamment un nombre record de véhicules électriques et de pompes à chaleur vendus.

"Après ces deux baisses consécutives, qui représentent ensemble la plus forte baisse de la demande enregistrée dans la région, la demande d'électricité de l'UE devrait retomber à des niveaux observés pour la dernière fois en 2002", note l'AIE.

Hausse des prix de l’énergie et ralentissement industriel

La hausse des prix de l'énergie et le ralentissement des économies européennes sont les principaux responsables de la baisse de la demande. Le premier semestre 2023 a connu une baisse record de 6% de la consommation d'électricité de l'UE en deux ans, démontrant le coup dur porté aux consommateurs et aux industries européennes par la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine.

Le ralentissement industriel est responsable des deux tiers de la réduction nette de la demande d'électricité de l'UE en 2022. Selon le rapport de l'AIE, cette situation met la compétitivité industrielle de l'Europe sous pression, car la production industrielle continue d'être à la traîne malgré la baisse des prix par rapport aux niveaux records de l'année dernière.

Le rapport précise que les subventions étrangères, telles que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et la loi japonaise sur la transformation verte, "influencent les réductions de production, les fermetures d'usines, les pauses et les détournements d'investissements".

De meilleures perspectives pour 2024

L'AIE prévoit une reprise de la demande mondiale d'électricité l’année prochaine en raison de l'amélioration des perspectives économiques. Le rapport suggère que 2024 pourrait être la première année où la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sera supérieure à celle produite à partir du charbon.

L'électricité produite à partir de pétrole devrait diminuer de manière significative, tandis que la production à partir de charbon devrait diminuer légèrement en 2023 et 2024, après avoir augmenté de 1,7% en 2022. À cet égard, en fonction des conditions météorologiques, l'AIE note que 2024 pourrait devenir la première année au cours de laquelle davantage d'électricité sera produite à partir des énergies renouvelables qu'à partir du charbon.

Ainsi, d'ici 2024, la part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité dépassera un tiers, tandis que l'électricité produite à partir de combustibles fossiles devrait diminuer au cours des deux prochaines années.