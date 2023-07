Le prix de l'électricité augmentera en France au mois d'août, mais restera stable en Espagne

ÉNERGIE - Alors que les ménages français verront leur facture d'électricité augmenter de 10% à partir du 1er août, en raison de la suppression progressive du bouclier tarifaire, nos voisins espagnols ont maintenu leurs prix tout au long de l'année 2023 pour faire face à l'inflation.

Le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal a confirmé jeudi 13 juillet, sur l’antenne de RTL, la fin progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie, instauré pour aider les Français à lutter contre l’inflation.

Les tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers et les petites entreprises en France augmenteront de 10% à partir du 1er août, après une hausse de 15% en février. Pour un consommateur "moyen" disposant d'un chauffage électrique et d'une facture de 7 mégawatts, la facture annuelle augmentera de 150 euros, pour atteindre environ 1.850 euros par an.

Parallèlement, l’exception ibérique, également connue sous le nom de "plafond de gaz", qui est entrée en vigueur en 2022, a permis à l'Espagne de réduire les prix de l'électricité d'environ 15% en un an. Ce plafonnement du gaz attribué à l’Espagne et au Portugal, en raison de leurs faibles niveaux d'interconnexion au sein de l'Europe, a permis au cours des douze derniers mois de réduire considérablement le prix de l'électricité par rapport à leurs pays voisins.

Marchés de gros de l’électricité en Europe

Depuis le 15 juin 2022, le prix du marché de gros de l'électricité en Espagne s'élève en moyenne à 154,2 euros par mégawattheure (MWh), soit près de 15% de moins que les 182,2 euros/MWh qui auraient été atteints si le plafond gazier n'avait pas été mis en place. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur du plafonnement du gaz, l'Italie a enregistré un prix moyen de 258,6 euros/MWh, soit 68% de plus que le prix espagnol, avec des pointes à 740 euros/MWh en août, selon les données compilées par l'agence Efe.

La France, affectée par l'arrêt prolongé de son parc nucléaire, a payé son électricité 48% plus cher que l'Espagne, avec une moyenne de 227,5 euros/MWh, ce qui l'a amenée à augmenter de manière exponentielle ses échanges à travers les Pyrénées. De son côté, l'Allemagne, qui était traditionnellement la puissance européenne aux prix les plus bas, a vu sa dépendance aux combustibles fossiles russes l'amener à payer un prix moyen de l'électricité de 202,9 euros/MWh, soit 32% de plus que l'Espagne.

La facture d'électricité, pour le tarif réglementé, reflète la baisse des prix de l'électricité de l'autre côté des Pyrénées. Depuis le début de l'année, elle est inférieure de 46% au montant payé l'année dernière. La moyenne pour 2023 est de 52,4 euros mensuel, contre 96,5 euros au plus fort de la crise énergétique.

Chute des prix du gaz et inflation

Bien que, de manière générale, le plafonnement du gaz ait eu un effet très positif sur le contrôle des prix de l'électricité en Espagne, il a eu un effet résiduel au cours des derniers mois. Son application n'a en effet pas été nécessaire en raison de la chute des prix du gaz qui a permis au marché de gros de l'électricité d'atteindre ses niveaux les plus bas au cours des deux dernières années en Espagne.

Toutefois, le gouvernement espagnol et la Commission européenne a convenu de le prolonger jusqu'au 31 décembre afin de fournir un "filet de sécurité" aux consommateurs au cas où le prix du gaz augmenterait au cours des prochains mois.

L'exception ibérique, tout comme la subvention aux carburants, en plus de bénéficier aux familles et aux petits producteurs, a eu un impact sur le succès de l'Espagne dans la maîtrise de l'inflation (1,9% en juin, en dessous de l'objectif de 2% de la BCE et seulement au-dessus de la Grèce, 1,8%).