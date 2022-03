Ne vous sacrifiez pas pour votre travail, la leçon issue de la froide attitude d’Elon Musk

De nombreux actifs privilégient aujourd’hui une vie moins dépendante de leur contrat de travail, quittant des CDI pour se lancer en indépendant, ou pour se reconvertir. Derrière toutes ces tendances, la volonté de vivre mieux, avec plus de liberté, et une meilleure qualité de vie. D’autres souhaitent tout de même conserver la sécurité de l’emploi, mais en changeant les points négatifs : un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, plus de reconnaissance ou de meilleures conditions salariales. Selon le site regionsjob, pour un plus grand épanouissement au travail, il ne sert à rien de se sacrifier, car votre entreprise ne vous le rendra pas. Même le patron de Tesla a viré son assistante dès qu'elle est partie en congé. Voici quelques conseils pour tirer les leçons de cette anecdote.

Ne pas donner sa vie pour son patron si l’on s’estime sous-évalué et sous payé

Cela date d’il y a quelques années. Mary Beth Brown avait commencé à travailler pour Elon Musk peu de temps après son déménagement à Los Angeles. Elle était une employée dévouée et consacrait sa vie à son travail. Mais un jour, lorsqu’elle se décide à demander une augmentation, après 12 ans de travail acharné pour le développement de Space X, son patron lui propose de prendre quelques semaines de vacances. Son objectif était de découvrir la vraie valeur ajoutée de son assistante dans l’entreprise aéronautique, et ainsi juger de son caractère indispensable ou non. Quand elle est rentrée de vacances, le milliardaire lui a appris qu’il avait découvert que 12 ans était une bonne durée pour un emploi, et qu’elle pouvait maintenant aller proposer ses services dans une autre entreprise. Cette histoire avait choqué les salariés de Space X et Tesla. Son ex-femme, Justine Musk, a vécu la même expérience, lorsqu’à son retour d’une semaine en famille, son mari lui avait annoncé pouvoir se passer de sa compagnie en déclarant qu’elle n’était pas à la hauteur en tant que “manager de maison”.

Pas besoin de demander une augmentation : si vous la méritez, votre entreprise aurait dû vous l’offrir

Pour éviter ce type de désagréments au travail, le site regionsjob conseille de repérer certains signes indiquant que c’est le moment de changer d’emploi, sans rien attendre en échange. Lorsque votre patron attend que vous demandiez une augmentation, alors que vous pensez la mériter, c’est un signe que votre entreprise n'est pas capable de reconnaître votre juste valeur. S'investir de manière démesurée dans son travail est donc un comportement dangereux car, finalement, personne n'est vraiment indispensable, malgré toute la motivation, le dévouement ou la fidélité portée à une entreprise. Il faut donc toujours garder à l'esprit qu’il est absurde de sacrifier sa vie personnelle pour sa vie professionnelle.

Elon Musk, grand donneur de leçons en matière d'emploi

Ce n’est pas la première fois que le célèbre milliardaire de Tesla et Space X provoque des réactions en matière de management, de salaires ou de ressources humaines. Récemment, son positionnement favorable au recrutement sur les compétences et non sur les diplômes a généré un grand intérêt dans le secteur des ressources humaines. Au moment où le travail est très affecté par l'arrivée des machines, des compétences comme la pensée critique et la résolution de problèmes, sont selon Elon Musk, plus que jamais recherchées. Lors du Sommet mondial du gouvernement en 2017, Elon Musk déclarait poser à chaque candidat qu'il interviewait la même question : “Parlez-moi de certains des problèmes les plus difficiles sur lesquels vous avez travaillé et comment vous les avez résolus.” Car, on peut mentir sur ses diplômes, son parcours, et même quand on demande de citer des compétences, des forces et des faiblesses, mais on ne peut pas mentir sur la manière de résoudre un problème.