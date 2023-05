Foire de Paris: l'environnement à l'honneur au concours Lépine

DÉPÊCHE — Depuis le 27 avril, et encore jusqu'au 8 mai, se tient à la porte de Versailles la fameuse Foire de Paris. En son sein, la 122e édition du concours Lépine donne à voir de nombreuses innovations. Sans surprise, cette année, ces dernières se concentrent essentiellement autour de thème de l'environnement : colis réutilisables, barrière anti-inondation ou couverts biodégradables...

Parmi les inventeurs de cette année, Olivier Guillou s'appuie sur le matériau d'un stand-up paddle pour créer le "Flowstop", un dispositif gonflable qui servirait de barrage sur-mesure pour lutter contre les inondations. "Avec ça, j'arrête de l'eau dans un canal", affirme-t-il sans sourciller. Non loin de lui, c'est contre les fuites des chasses d'eau traditionnelles que Norberto Manuel Das Neves se bat. Son idée : remplacer le mécanisme que l'on connaît par un unique baquet pivotant, ce qui permettrait d'économiser 50 % de la ressource en eau. Le CHU et le Crous de Poitiers, ainsi que l'hôpital Necker de Paris, l'ont d'ores et déjà adopté.

Côté recyclage, le gérant de M&N Emballages Claude Meyer, assure qu'il est possible d'isoler une maison "avec tout ce que l'on jette". S'emballe-t-il ? Peut-être pas. Une fois broyé et tassé, le carton devient un isolant thermique et phonique redoutable ! Dans la même équipe en carton, Chrystelle Peltier invente Ôpack, un colis réemployable "cent fois", que La Poste lui envie déjà...

C'est un jury de 53 personnes qui devra récompenser les meilleures innovations de cette année ; pas de dotation, mais une certaine notoriété. Le prix le plus prestigieux sera remis par Emmanuel Macron, et accompagné d'un vase de la Manufacture de Sèvres.