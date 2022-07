Incendies en Gironde : l’envers du décor

Les feux en Gironde continuent à progresser et à ravager des hectares de forêt entiers. Nous avons recueilli le témoignage de Michel, qui vit dans la région. Loin du discours de la presse grand public, qui attribue la propagation de l'incendie aux conséquences du réchauffement climatique, celui-ci rappelle que la cause première est avant tout le fruit de décisions politiques inconscientes.

Les incendies qui ont brûlé 7 000 hectares de forêt à La Teste-de-Buch et 13 300 à Landiras, selon le dernier bilan de la préfecture donné mardi, font la une de tous les journaux. Les fumées et odeurs de brûlé ont pu se faire sentir jusqu’à Paris, dans la soirée du mardi 19 juillet. La préfecture de police de Paris invoque comme provenance de ces concentrations à la fois les feux en Gironde et des incendies locaux, avec pour raison la versatilité du vent.

ℹ️ Il est possible que vous sentiez une odeur de brûlé en extérieur. Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France.

La raison ? La versatilité du vent.



☎️ 18 : n'encombrez pas les lignes de secours. N'appelez les pompiers qu'en cas de feu avéré. pic.twitter.com/X8FfjUCZO9 — Préfecture de Police (@prefpolice) July 19, 2022

Une analyse aussitôt reprise par certains internautes sur Twitter qui produisent de fines analyses au moyen du site météorologique Ventusky.

Odeur de brûlé à Paris, à 600 km des incendies en Gironde : incroyable mais vrai, les fumées ont traversé tout le pays et plongent la capitale dans la brume

(pollution aux particules fines / @VentuskyCom) pic.twitter.com/rvtLRE7dtF — Timothée Vilars (@TimoVilars) July 19, 2022

Michel, 60 ans, Testerin de naissance, témoigne

Michel habite en bordure de forêt à la Teste-de-Buch depuis toujours. Le feu est passé très proche de sa propriété, qui se situe en lisière de forêt. Il nous raconte avoir vu depuis chez lui des flammes s’élever à des hauteurs vertigineuses, la couleur du ciel prendre une teinte orangée, et les cendres recouvrir la toiture de sa maison.