Un projet de construction d’un aéroport menace l’environnement et l'économie des Andorrans

Malgré l’importance de la lutte contre la pollution et les émissions de Co2, et pour la protection de la biodiversité, des projets de constructions à l’impact potentiellement négatif sont toujours en cours. En Andorre, la construction d’un aéroport international menace non seulement de destruction de nombreuses espèces locales, mais ajoute aussi des nuisances sonores aériennes à un espace préservé.



Un projet qui provoque de vives réactions chez les écologistes



Andorrans et Français s'opposent au projet porté par la chambre de commerce et d'industrie andorrane de construire une piste à 2.000 mètres d'altitude, dans le secteur de Grau Roig, au milieu des montagnes. L'aéroport fait partie d’un projet de développement du tourisme de luxe, permettant l'accès par avion des touristes d'Asie, du Moyen-Orient ou encore de Russie et du reste de l'Europe. Carles Iriarte, président de l'association andorrane de protection des animaux, des plantes et de l'environnement (APAPMA) alerte concernant l’impact direct pour la faune et la flore que cette construction aurait dans ce petit pays et sa vallée.



Des espèces protégées en danger



Marc Mosoll, biologiste et membre fondateur du mouvement citoyen Ad Hoc, explique que le Grand Tétras, une espèce d’oiseau qui vit à cet endroit, a besoin de vivre au ralenti pour supporter des conditions climatiques de froid extrême pendant la période hivernale. Le bruit des avions et de l'aéroport pourrait perturber profondément leur environnement et occasionner leur mort.



En outre, ce projet de tourisme de luxe va à l’encontre de l’image de l’Andorre, pays proche de la nature qui tente de garder une empreinte écologique responsable malgré le tourisme déjà très présent en raison de l’offre de sport d’hiver. Les écologistes défendent une Andorre comme pays de nature et de beaux paysages de haute-montagne, incompatible avec la construction d’un aéroport pour si peu d’habitants, qui pourrait en faire l’un des pays les plus polluants du monde.



Les Andorrans et les Pyrénées andorrans méritent mieux que ce projet"



Pour Carles Iriarte, le fait que d’autres aéroports internationaux soient très proches de l'Andorre à Barcelone et Toulouse, à seulement 2h30-3h de route, rend ce projet encore moins utile ou prioritaire.



Avec la crise actuelle du secteur aéronautique, la construction de l'aéroport a également moins d’intérêt et de sens. Dans une lettre envoyée en avril dernier à Emmanuel Macron, coprince d’Andorre, les opposants affirment qu’il ne serait pas judicieux de "faire dépendre l’économie touristique du transport aérien, dont l’actuelle pandémie a montré la vulnérabilité" et estiment que "les Andorrans et les Pyrénées andorrans méritent mieux que ce projet".



Les signataires de la lettre proposent plutôt de mettre en place une "sanctuarisation" et une modernisation des lignes ferroviaires, ce qui permettrait une meilleure communication et un accès durable au sein de la principauté, ainsi qu’aux vallées qui l’entourent. Une prochaine étude environnementale des conséquences de la construction de l'aéroport sera réalisée pour donner ou non le feu vert à ce projet.