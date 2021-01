Marseille : 4 ans ferme pour le chauffard qui avait renversé un policier municipal

Deux jours, après sa manœuvre désespérée, le jeune chauffard a été condamné ce mercredi à 4 ans de prison ferme par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

La décision n’aura pas trainé. 48 heures après avoir foncé en voiture sur un policier municipal, le jeune chauffard âgé de 21 ans, écope d’une peine de 4 ans ferme pour violence aggravée sur personne dépositaire de l’autorité publique avec mandat de dépôt.

Si le prévenu, jugé ce mercredi après-midi par la 11e chambre du TGI de Marseille en comparution immédiate, échappe aux poursuites pour tentative d’homicide - thèse avancée par certains policiers présents sur les lieux - il ne bénéficie d’aucune clémence, bien au contraire.

Le jugement est finalement bien plus sévère que la peine de 3 ans de prison requise par le procureur. Son passé judiciaire émaillé de nombreuses condamnations, n’ayant pas joué en sa faveur. Un coup de folie qui le conduit sous les barreaux pour une très longue période, signe de la gravité des faits qui auraient pu coûter la vie à un policier. Sans permis de conduire, ni assurance, il aurait tenté le tout pour le tout, pour fuir le contrôle.

Lundi, en après midi alors qu’il était contrôlé par des policiers à VTT, il avait percuté l’agent L. avec sa voiture, une Citroën Saxo et l’avait trainé avec son vélo sur plusieurs mètres. L’agent L., âgé de 30 ans, était présent lors de l’audience, soutenus par ses collègues. Une épreuve éprouvante pour celui qui encore très choqué, a été très durement blessé, notamment au dos et aux jambes. Il s’est présenté avec une minerve à la barre pour témoigner et dire sa stupeur lorsqu’il a vu la voiture arriver sur lui :

« je me suis vu mourir ! ».

Il s’est vu délivrer 5 jours d’ITT.

Une affaire prise très au sérieux en haut lieu. Le maire de Marseille, Benoit Payan, a tenu à appeler le policier, dès la nouvelle connue :