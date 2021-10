Plus de médecin à Jenlain : suspendu, le docteur résiste... Et le maire persiste

Jenlain, village de 1 100 habitants, n'a plus de médecin. Suspendu pour son refus de l'injection covid, le Dr Grégory Pamart présente dans sa lettre (voir ci-dessous) les raisons de sa décision, expliquant que cette loi l’obligerait à violer sa liberté à disposer de son corps.

Le médecin dénonce une mauvaise gestion de la situation sanitaire, incitant notamment les patients à se détourner des traitements précoces alors qu’il a lui-même constaté que ces derniers peuvent empêcher une aggravation des cas et éviter « un recours à l’hospitalisation ».

Face à lui se dresse notamment le maire de la commune située dans le département du Nord, Johan Dremaux. Celui-ci déplore la situation et appelle d’autres médecins à venir s’installer pour remplacer le Dr Pamart. L’élu estime qu’il faut suivre les politiques pour « retrouver une vie comme avant ».

Le maire dénonce un acte « irresponsable » de la part du Dr Pamart mais avoue ne pas s’appuyer sur des compétences particulières en médecine. Johan Dremaux a été élu en 2020, et ce maire comme beaucoup d’autres, est arrivé en pleine crise sanitaire et a vu s’enchaîner les protocoles contre le Covid.

Étant également un peu « réticent » face aux vaccins, l’élu explique néanmoins que cette épidémie recule grâce à la vaccination, et rappelle la maxime, « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ». Cette liberté, le docteur Pamart la défend de son côté : « Je n’accepte pas de devoir renoncer à la liberté de disposer de mon corps pour continuer mon métier, je n’accepte pas l’idée totalitaire que la médecine pourrait demain s’affranchir du consentement libre et éclairé du patient ».

Joint par téléphone, il affirme qu’il souhaite reprendre son activité de médecin et comprend qu’en société différents points de vue s'expriment : « je revendique cette liberté, et il y a un autre choix, celui du législateur qui fait une loi et le choix de compliquer l’existence des non-vaccinés. Pour les patients, si demain je peux retourner travailler, j’y retourne. J’ai espoir que les législateurs reviennent sur cette loi et comprennent que l’on n’est pas un danger pour la société. Qui est plus dangereux, entre le médecin non-vacciné qui se fait tester tous les trois jours et le médecin vacciné, alors qu'on sait aujourd’hui les vaccins contre le Covid n’empêchent pas de contaminer les autres ? »

Père de quatre enfants, le docteur Pamart explique comment vit un médecin suspendu : « je ne me plains pas matériellement, il y a des couples qui bossent à l’usine et qui ont moins de ressources matérielles. Un médecin a souvent davantage de quoi survivre, même si le problème est que je paie toujours des charges ; non seulement je ne travaille plus, mais je dois payer toujours payer des charges. Mais pour l’instant, je gère bien, je ne vis pas de grand-chose au niveau matériel. Et j’ai rencontré tellement de gens extraordinaires que je me dis qu’il y aura toujours des gens pour m’aider ».

Monsieur Dremaux ne regrette pas seulement cette suspension, il constatait déjà un comportement opposé aux recommandations de porter le masque au début de la crise : « Monsieur Pamart a eu des prises de bec dans les supermarchés où ils ne portaient pas le masque ». Nous avons demandé au médecin si cet acte était de la provocation qui aurait pu gêner le dialogue dans le village, celui-ci répond qu’il n’était aucunement question de provoquer : « non, c’est une question de choix et de besoin personnel, depuis le début de la crise j’ai un grand besoin de vérité et d’honnêteté. Je ne mentirai ni à moi-même, ni à mes patients, même si cela crée des situations inconfortables pour moi. Vis-à-vis des masques, tout dépend de comment on aborde la question, si la question est comment vivre en société et échanger avec l’autre, alors il me semble que me priver d’un sourire n’est pas la solution. Je ne peux pas vivre sans sourire, l’échange avec un patient commence par un sourire et je ne peux pas faire autrement que continuer à sourire.

Cela peut être mal perçu, mais c’est un témoignage de vérité » conclut Grégory Pamart.