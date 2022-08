Google victime d'une des plus grandes cyber attaques jamais enregistrées

Le 18 août dernier, Google a reconnu avoir souffert d’un piratage au niveau de l’un de ses clients Google Cloud. Le 1er juin dernier, les hackers auraient réussi à produire un nouveau record de connexions malveillantes simultanées, ce qui en fait la plus grande cyberattaque de l'histoire.

Dans un communiqué, Google explique que son client (plus précisément client de sa branche Google Cloud Armor) a reçu des connexions comparables à celles que Wikipédia peut avoir au long de la journée, et cela en dix secondes seulement. Pour réaliser ce type d'activité, les cyberpirates détournent plusieurs milliers d’ordinateurs et objets connectés pour créer des connexions simultanées sur le même serveur, ce qui peut permettre de perturber un site par saturation. Ce type d’attaque est connu sous le nom d’attaque par « déni de service » (DDoS).

Selon Google, en plus de son volume de trafic étonnamment élevé, l'attaque avait d'autres caractéristiques remarquables, par exemple le fait que 5 256 adresses IP provenant de 132 pays y ont contribué, et qu'environ 22 % des adresses IP correspondaient à des nœuds de sortie Tor. L'attaque a pu être arrêté après 69 minutes, grâce au fait que le client avait bloqué en amont les requêtes malveillantes à travers les outils de Cloud Armor : « Avant le début de l'attaque, le client avait déjà configuré Adaptive Protection dans sa politique de sécurité Cloud Armor pertinente pour apprendre et établir un modèle de base des modèles de trafic normaux pour son service », détaille Google. Et de se réjouir : « Vraisemblablement, l'attaquant a déterminé qu'il n'avait pas l'impact souhaité tout en engageant des dépenses importantes pour exécuter l'attaque. » Alors que les attaques deviennent de plus en plus courantes, une protection DDoS devient donc indispensable.