La voiture électrique, pas encore assez fiable?

Au nom de l'écologie ou de la technologie, de nombreux automobilistes font le grand saut vers la voiture électrique. Cependant, non seulement l’autonomie limitée inquiète les conducteurs, mais la fiabilité des logiciels de ces voitures est aussi souvent remise en question. Une récente étude de la publication britannique Which a passé au crible plusieurs modèles de voitures pour analyser leur fiabilité. Alors que le modèle Kia Niro paraît le plus fiable en matière informatique, la Tesla est au contraire celle qui inspire le moins confiance.

La palme de la panne

Selon cette enquête annuelle, réalisée auprès de plus de 48 000 personnes au Royaume-Uni avec 56 853 modèles de voitures, les propriétaires de voitures électriques souffrent du taux de pannes le plus élevé. Parfois, les voitures ne démarrent même pas... Ils sont aussi ceux qui connaissent les temps de réparation les plus longs.

Selon l'enquête, les voitures électriques sont autant en panne que les voitures traditionnelles les plus anciennes, mais cela n’est dû ni à leurs moteurs électriques ni à leurs grosses batteries lithium-ion. Les problèmes les plus fréquemment signalés concernent les logiciels, qui empêchent les conducteurs de démarrer leur voiture. Pour l'expert en automobile Adrian Porter, il semblerait contre-intuitif de penser que les voitures électriques, qui ont si peu de pièces mobiles, soient les plus sujettes aux pannes. Cependant, les hybrides complets, qui ont deux systèmes de propulsion, sont au contraire les plus fiables. Outre les logiciels, les batteries 12 V (qui ne sont pas les batteries principales) et les aides au freinage électrique, sont deux facteurs déclencheurs de pannes.

La Kia e-Niro en bonne élève et la Tesla en dernière

Le petit SUV Kia e-Niro version 2019 est, selon l'enquête, la voiture électrique la plus fiable que vous pouvez acheter aujourd'hui, mais aussi la voiture la plus fiable de la catégorie des SUV compacts/petits, couvrant tous les types de carburant. Seuls 6,2 % des propriétaires d’une Kia e-Niro avaient une sorte de défaut à signaler au cours de la période de 12 mois précédant l’enquête, et seulement 1 % ont vu leur voiture refuser de démarrer ou tomber en panne.

Quant à la Tesla, il s'agit du modèle électrique le plus sujet aux pannes. Cela s’explique toutefois par le fait que le modèle soit ultra populaire, de loin le plus utilisé sur le marché (britannique dans ce cas). En effet, 23 % des répondants qui possèdent un véhicule électrique disposent d'une Tesla. La Tesla Model S est la voiture électrique la plus courante dans cette enquête. "Toute mesure moyenne de la fiabilité des véhicules électriques est influencée par la marque et par sa popularité", explique le rapport.

La fiabilité déterminera-t-elle le choix des conducteurs de voiture électrique ?

Alors que de plus en plus de constructeurs lancent des voitures électriques, il est probable que ces premiers chiffres de fiabilité changeront à mesure que le marché des véhicules électriques gagnera en maturité. Un plus grand choix motivera davantage de conducteurs à passer aux véhicules électriques, ce qui pourrait inverser les tendances observées dans cette étude. Dans tous les cas, la fiabilité ne sera pas le seul facteur à prendre en compte pour les futurs conducteurs de voiture électrique : la sécurité, la fonctionnalité, les coûts de fonctionnement, les émissions, mais aussi la marque, sont d’autres facteurs qui jouent un rôle dans le choix du modèle.