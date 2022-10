Investir dans l'or comme refuge contre l’envolée des prix et les risques actuels

Dans un contexte géopolitique tendu, d’inflation de plus en plus galopante, et d’accès au marché immobilier plus difficile, les ménages cherchent à protéger leur épargne via des solutions d’investissement sûres, et ce, sans passer par les banques. L’or reste la meilleure valeur refuge contre les risques actuels.



Stocker de l’or de façon sécurisée, hors des banques

Il est aujourd’hui possible d’acheter de l’or en ligne en passant par des plateformes d’investissement comme Or.fr, qui assure une détention directe de métaux physiques et un stockage sécurisé hors du système bancaire. Cela présente plusieurs avantages et permet de ne pas s'exposer aux risques inhérents au stockage en banque, à l’or “papier”, ou aux solutions proposant une détention “mutualisée” (faillite, saisie, vol, défaut de livraison…).



Un stockage et une possession en nom propre

Dans une logique de protection de l’épargne à long terme, la solution proposée par Or.fr est optimale, car elle élimine les intermédiaires entre les investisseurs et leurs métaux précieux : la détention et le stockage de métaux précieux sont réalisés en nom propre. Un certificat de stockage, émis individuellement par une société indépendante, précise l'identité de l’investisseur ainsi que le numéro de série de ses barres. Cela constitue la preuve qu’il stocke en son nom et que son identité est connue de la société de gardiennage. En tant qu’unique propriétaire de ses métaux, l’investisseur bénéficie d’un accès direct et personnel aux coffres.

Accéder au coffre pour récupérer son or à tout moment

Pour se débancariser et avoir leur or à portée de main, les investisseurs ont tendance à se tourner vers le stockage à domicile. Cela dit, stocker des métaux précieux chez soi comporte de nombreux risques (vol, braquage, perte, dégradation, etc). Pour un maximum de sérénité, mais aussi assurer l’intégrité et la traçabilité des métaux, mieux vaut en confier la garde à une société spécialisée. Cela dit, un critère essentiel à prendre en compte au moment de choisir son partenaire de stockage : il faut pouvoir récupérer rapidement ses lingots et pièces en cas d’urgence. C’est pourquoi les clients d’Or.fr bénéficient d’un accès personnel au coffre, où ils peuvent se présenter pour toucher ou retirer leurs métaux précieux.



Passer par une boutique en ligne pour acheter de l’or homologué LBMA

Lorsqu’on achète de l’or, il est primordial de s’assurer de l’authenticité et de la pureté des produits. Des boutiques en ligne comme Or.fr proposent des lingots et pièces homologués LBMA (London Bullion Market Association), ce qui certifie de la qualité de l’or. Les critères stricts LBMA pour le commerce de l’or et de l’argent assurent que la production ou l’extraction d’or ne violent pas les Droits de l’Homme et qu’il n’a pas été associé à des activités criminelles depuis son extraction. Cette certification est reconnue dans le monde entier, ce qui constitue un gage de qualité pour votre lingot, notamment lors de la revente.