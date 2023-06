Comment faire une demande de regroupement de crédits ?

Il peut arriver que vous contractiez plusieurs prêts pour satisfaire divers besoins. Ils sont soumis à différentes conditions comme les taux de remboursement, la valeur des mensualités, la durée des paiements… Le total des mensualités devient parfois difficile à gérer. Pour pallier cette difficulté, vous avez la possibilité de faire un regroupement de crédits. Découvrez ici comment vous y prendre.

Rachat de crédits : élaborez votre projet grâce à une simulation

Pour bien élaborer votre projet, vous avez besoin d'avoir une idée précise sur certains paramètres (taux, durée de remboursement, mensualités, plafond de financement…). Seul un simulateur en ligne vous permet d'obtenir ces informations avec une bonne précision en fonction de votre situation réelle. Vous pouvez utiliser cet outil gratuitement sur les sites spécialisés en regroupement de crédits. Il est rapide et son utilisation ne vous engage pas envers l'organisme qui le propose.

Certaines informations sont essentielles pour obtenir une estimation de vos futures mensualités. Il s'agit notamment de votre statut d'emprunteur. Que vous soyez propriétaire de votre maison ou en location, cela aura un impact sur vos mensualités. Il vous faut également renseigner les revenus mensuels de votre foyer, le nombre de crédits en cours de remboursement (qu'ils soient immobiliers ou à la consommation) et le total de la somme restante due. Il vous faut également préciser votre besoin de trésorerie pour d'éventuels financements.

Le rachat de crédits équivaut à un nouveau capital, de nouvelles mensualités et une nouvelle durée. À l'issue de cette simulation de regroupement de crédits, vous pouvez obtenir un taux d'intérêt inférieur à celui que vous aviez auparavant. En ayant une idée sur ces différents points, vous pouvez mieux élaborer votre projet et préparer votre dossier de demande pour lui donner toutes les chances d'être validé par l'institution bancaire. En plus, vous avez la possibilité de trouver la meilleure offre du marché en effectuant une simulation de regroupement de crédits sur différentes plateformes.

Comparez plusieurs organismes

Vous devez tenir compte de quelques paramètres essentiels pour étudier les propositions de rachat de crédits. Par exemple, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est le premier critère à analyser. Il prend en effet en compte tous les frais (taux d'intérêt nominal, frais de dossier, assurance…).

En plus du TAEG, il faut analyser la durée de remboursement proposée par les organismes financiers. Pour mieux comparer les propositions de rachat, vous devez vous baser sur une durée de remboursement identique. Toutes les offres ne se valent pas à durée égale.

Vous pouvez aussi tenir compte du type de taux proposé. Un crédit à taux variable ne vous permet pas de connaître à l'avance le montant total de l'emprunt ni le montant des mensualités. Il est donc recommandé de vous tourner plutôt vers un prêt à taux fixe pour plus de prudence.

Vous n'êtes pas obligé d'accepter les propositions d'assurance dans le cadre de votre rachat de crédits. Si l'établissement financier en fait un critère d'attribution, vous êtes en droit d'aller voir auprès d'un concurrent. Vous pouvez aussi choisir les établissements qui proposent des rendez-vous en ligne pour gagner du temps et éviter de vous déplacer.

Regroupement de crédits : faites-vous aider par un courtier

Si vous n'êtes pas très disponible pour comparer vous-même les offres, vous pouvez négocier les services d'un courtier. Son rôle consiste à analyser les dossiers des emprunteurs, à les soumettre à plusieurs établissements de crédit et à aider les clients à faire le choix convenable.

En général, les courtiers sont associés aux établissements financiers et maîtrisent leur mode de fonctionnement. Les services qu'ils vous rendent ont un coût. Toutefois, ils vous font gagner du temps en vous aidant dans vos démarches de rachat de crédits. Le courtier est donc un intermédiaire entre votre banque et vous. Il est aussi chargé de vous dénicher les offres de prêt les plus compétitives sur le marché.