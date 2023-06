"À côté de ces élus de proximité, nous avons une classe politique qui est complètement hors sol". Entretien essentiel avec B. Pomart (Raid aventure) et R. Didi (Graines de France)

ENTRETIEN ESSENTIEL - Bruno Pomart et Réda Didi, respectivement président et fondateur de "Raid aventure" et co-fondateur de "Graines de France", deux associations travaillant avec succès au rapprochement entre les jeunes de cité et la police dénoncent la politisation négative, à droite comme à gauche, de la tragédie de la mort du jeune Nahel.

Ils appellent à l’apaisement et demande que l’adulte retrouve sa place dans l’espace public. "Tout le monde doit prendre ses responsabilités", exhortent-ils.