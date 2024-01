Hervé-René Martin : "Le seul indicateur pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas, c'est la joie"  

ENTRETIEN ESSENTIEL – Hervé-René Martin est un ancien professeur de sports de combat (boxe et karaté, entre autres). Il est essayiste et romancier depuis plus de 30 ans. Proche des mouvements altermondialistes, il a travaillé avec Pierre Rabhi sur les questions de sobriété heureuse et de "simplicité volontaire". Dans cet entretien, il revient sur l’idée de changement de modèle culturel. Selon lui, la plupart des gens sont enfermés dans des modes de vies qui ne leur correspondent en rien. Martin est l’auteur de plusieurs livres parus aux éditions Talma, tels que L'Essence des choses, ou encore La Loi d’élévation.