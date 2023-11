Avant-première du film Le Monde d'après 3 de Laurent Firode

REPORTAGE - Le vendredi 27 octobre, à L'Espace Saint-Michel (Paris VIe), a eu lieu la deuxième avant-première du film de Laurent Firode Le Monde d'après 3. Cet opus fait suite au deux premiers volets de la trilogie, respectivement sortis le 6 décembre 2022 et le 15 mars dernier.

Le Monde d'après 3 s'invite dans l’espace rural ou pavillonnaire, loin des tumultes de la ville. A l’issue de la projection, un public de plus en plus large a fait part de son enthousiasme et de nombreux débats ont émergé autour des thèmes qu'évoquent l'œuvre, comme le wokisme ou le Covid. Mêlant comme d’habitude humour et réflexion, Le Monde d’après 3 apparaît néanmoins à son réalisateur « plus sombre que les deux premiers épisodes ».