Le troisième volet de la série "Le Monde d’après" sort à l’espace Saint-Michel. Entretien avec Laurent Firode, son réalisateur et scénariste

Ce mercredi 22 novembre 2023, l’espace Saint-Michel (dans le Ve arrondissement de Paris) propose la première diffusion du film indépendant Le Monde d’après 3. Satyre acerbe des politiques actuelles et des dérives culturelles françaises, ce troisième volet critique l’appropriation politique du sujet écologique, le contrôle social, la propagande moderne ou encore la situation post-Covid.

Son réalisateur et scénariste, Laurent Firode, aura proposé à son fidèle public trois films en un an. Le premier de la série était en effet sorti en novembre 2022 : “Aujourd’hui, nous dit-il, on peut faire des films avec très peu de moyens. On n’a plus à attendre les subventions pour engager des productions.”

Le Monde d’après 3, à l’espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel, 75005 Paris. Séances : le samedi et le dimanche à 18 h 30, et le mercredi à 20 h 20.

Le film est aussi disponible en VOD sur le site playeur.com.