"Les effets secondaires du port du masque chez les enfants sont catastrophiques" Sabine Bauvaux, directrice de TIO-NT

Pour cet "Entretien essentiel", sur notre plateau, Sabine Sauvaux, directrice de TIO-NT, Textile industriel de l'Ouest - non tissé, qui fabrique des masques chirurgicaux anti-Covid de qualité premium à Saint-Saviol dans la Vienne. Dans cette interview, Mme Sauvaux développe les différences existantes entre divers types de masque, le contexte dans lequel ce dispositif doit être adopté, les péripéties de sa boite au cours de la crise du Covid-19 avec le gouvernement d’Emmanuel Macron, ou encore les effets secondaires psychologiques "catastrophiques" du port du masque en continu chez les enfants, pourtant peu sujet à risque face au virus. L’occasion pour elle de souligner toutes les contradictions de l’État français aussi bien dans son discours fluctuant au cours de la crise Covid que de sa gestion des masques : après avoir nié leur utilité, celui-ci les imposera en passant des commandes de masques chinois, qui ne sont pourtant pas aux normes européennes et qui présentent des problèmes de particules indésirables à l’usure. Bien que son entreprise fabrique des masques de qualité et s’inscrit dans un projet de réindustrialisation de la France, TIO-NT se verra refuser toute commande de la part de l’État. Aussi, pour Sabine Bauvaux qui se base sur son expérience, le discours d’Emmanuel Macron sur la réindustrialisation ne correspond rien de moins qu’à une "farce".