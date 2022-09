Covid : "Je reste inquiet des protocoles à venir" Xavier Bazin

Journaliste scientifique et écrivain, Xavier Bazin évoque avec nous le remplacement de feu le Conseil scientifique, en un nouveau conseil d’orientation aux contours encore inconnu. De là, il explique en quoi l'indépendance et l'impartialité sont primordiales pour nos institutions, et prend aussi le temps de revenir sur la gestion de crise sanitaire.

En 2021, nous l’avions reçu dans un débriefing sans concession, à la sortie de son livre "Big Pharma démasqué !", aux éditions Treydaniel.

Dans ce debriefing, il s’appuie sur de nouvelles données scientifiques pour apporter un autre éclairage sur la politique sanitaire française. Ce faisant, il déplore le fait que le Conseil scientifique 2.0, qui ne dit pas son nom, soit désormais mené par Brigitte Autran, qui semble pétrie de conflits d'intérêts et repoussée par la nuance.

Il évoque aussi son nouveau livre "Antivax toi-même !", questionnant les croyances liées aux vaccins, au risque de s’attirer les foudres de bien des détracteurs. Selon lui, seul un débat contradictoire étayé permettrait de mettre enfin la lumière sur les dogmes et croyances scientifiques d'aujourd'hui.