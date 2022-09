"La macronie, c’est tellement d’incompétence que c’en est plus crédible" Sabine Sauvaux, directrice de TIO-NT

Après un "Entretien essentiel" centré sur la thématique des masques, dans ce "Défi de la vérité", Sabrine Sauvaux, directrice de TIO-NT, une entreprise française de fabrication de masques, nous raconte dans le détail ses mésaventures avec le gouvernement lors de la crise du Covid-19. En mars 2020, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de relancer une filière française de production de masques sanitaires, afin d’atteindre une « indépendance pleine et entière ». Citoyenne engagée et entrepreneur, Mme Sauvaux décide alors de se lancer dans l’aventure et répond à cet appel. Mais le 14 octobre 2020, lors d’une visioconférence avec des collaborateurs de sa ministre de tutelle, Agnès Pannier-Runacher, elle est informée qu’il est inutile d’espérer une commande de l’État : celui-ci a finalement reconstitué son stock avec des masques essentiellement… chinois. De quoi susciter la sidération de la cheffe d’entreprise : pourquoi inciter des industriels à investir des capitaux dans une filière sanitaire française pour in fine acheter des masques ailleurs de piètre qualité, qui ne sont souvent même pas conformes aux normes européennes ? Essuyant revers sur revers avec des figures du gouvernement, Mme Sauvaux en arrive à se demander s’il ne s’agit là que réellement que d’incompétence : « La macronie, c’est tellement d’incompétence que c’en est plus crédible », affirme-t-elle.