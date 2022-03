"L’Occident est à poil" Mehdi Belhaj Kacem

Dans cet entretien, nous avons reçu Mehdi Belhaj Kacem, philosophe autodidacte et auteur de nombreux essais philosophiques. Féroce critique de la société occidentale et de son consensus politico-médiatico-intellectuel, le philosophe a écrit une lettre de 30 pages à l'intention d'Alain Badiou (Remarques sur la désorientation d’Alain Badiou (et des intellectuels en général) , son ancien maitre en philosophie duquel il s’est depuis détaché. Dans celle-ci, il fustige l’assentiment du marxiste au discours gouvernemental pro-confinement, pro-masque et pro-vaccination. Rappelant qu'Alain Badiou est le philosophe le plus lu et traduit dans le monde, l'écrivain franco-tunisien espère, par le biais de cette lettre, produire un électrochoc au sein de la classe intellectuelle à travers le monde.

Mehdi Belhaj Kacem décrit le port du masque comme un « cataclysme psychologique et cognitif » pour les enfants traumatisés par toutes ces mesures sanitaires. Il estime qu’Alain Badiou fait preuve de « contradictions performatives de plus en plus insupportables et va de Mao à Schwab puis Bill Gates », qu'il se déclare pour le peuple tout en saluant les décisions prises par l'oligarchie, cela dans une sorte de "schizophrénie de la pensée". En outre, l’auteur de Après Badiou prend littéralement au mot l’expression de « guerre » utilisée par Emmanuel Macron et explique que, quand bien même il s’agit d’une guerre non-conventionnelle, les autorités sanitaires mènent une guerre réelle contre le peuple.